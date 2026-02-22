सड़क की खराब हालत ने ली मासूम की जान, 14 टायरों वाले ट्रक ने पिता के सामने कुचला इकलौता बेटा

Edited By Urmila,Updated: 22 Feb, 2026 10:23 AM
लोहियां खास (सुखपाल राजपूत) : स्थानीय शहर के टी-प्वाइंट पर नेशनल हाईवे पर पुल बनाने वाली कंपनी की लापरवाही और सड़कों की खराब हालत के कारण एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। इस हादसे में एक 6 साल के मासूम बच्चे गुरजोत सिंह की ट्रक के टायर के नीचे आने से मौत हो गई। मृतक बच्चा अपने पिता का इकलौता बेटा था।
जानकारी के अनुसार शीतल सिंह अपने 6 साल के बेटे गुरजोत सिंह के साथ अपने स्कूटरी (नंबर PB 08 FH 1946) पर जा रहे थे। इसी दौरान नासिक से प्याज लोड कर जालंधर की तरफ जा रहे एक 14 टायर वाले ट्रक (नंबर RJ 19 GE 1835) जिसे ड्राइवर बाबू राम चला रहा था, ने टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि डडविंडी रेलवे फाटक रिपेयर के लिए बंद था, इसलिए ट्रक लोहियां खास होते हुए सुल्तानपुर लोधी की तरफ जा रहा था।
टक्कर लगने से स्कूटर के पीछे बैठा गुरजोत सिंह सड़क पर गिर गया और ट्रक के पिछले टायर के नीचे कुचला गया। मौके पर मौजूद लोगों ने जब ड्राइवर से ट्रक पीछे हटाने को कहा तो उसने कथित तौर पर कहा कि 'ट्रक लॉक हो गया है'। इसके बाद लोगों ने खुद ही ट्रक को पीछे धकेलकर बच्चे को बाहर निकाला, लेकिन अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई।
प्रशासन और कंपनी की लापरवाही सामने आई
स्थानीय लोगों के मुताबिक, इस हादसे की मुख्य वजह सड़कों की देखभाल की कमी और हाईवे पर पुल का काम लंबे समय से अधूरा पड़ा होना है। पुल बनाने वाली कंपनी द्वारा ट्रैफिक के लिए बनाई गई सड़कों की हालत बहुत खराब है। इसके अलावा, दुकानों या पेट्रोल पंप से काम करवाने के बाद राहगीर अक्सर उल्टे रास्ते का इस्तेमाल करते हैं, जो अक्सर हादसों का कारण बनता है। घटना की सूचना मिलते ही लोकल पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक और स्कूटरी को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
