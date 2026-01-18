घने कोहरे का कहर: बठिंडा–मानसा रोड पर ट्राले और दो बसों की भीषण टक्कर, आधा दर्जन से अधिक घायल

घने कोहरे के कारण बठिंडा–मानसा मुख्य मार्ग पर सुबह के समय एक भीषण सड़क हादसा हो गया।

बठिंडा (विजय वर्मा): घने कोहरे के कारण बठिंडा–मानसा मुख्य मार्ग पर सुबह के समय एक भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में एक ट्राले और दो बसों की आपसी टक्कर से आधा दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। सभी घायलों को तुरंत सिविल अस्पताल बठिंडा में भर्ती कराया गया है, जहां कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है।

मिली जानकारी के अनुसार यह हादसा ऐतिहासिक धार्मिक स्थल मैसरखाना के नजदीक हुआ। एक ढाबे के पास ट्राला सड़क पर मोड़ काट रहा था, तभी अचानक घने कोहरे के कारण सामने से आ रही पीआरटीसी की बस ट्राले से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस आगे की ओर जा निकली, जिससे बस का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया।

इसी दौरान पीछे से आ रही एक अन्य बस भी समय पर ब्रेक न लग पाने के कारण पहली बस से जा टकराई। इस सिलसिलेवार टक्कर में बसों में सवार कई यात्रियों को चोटें आईं, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। हादसे की सूचना मिलते ही सड़क सुरक्षा दस्ता और थाना कोटफत्ता की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई।

पुलिस और रेस्क्यू टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को एंबुलेंसों के जरिए सिविल अस्पताल पहुंचाया। साथ ही सड़क पर फंसे वाहनों को हटाकर कुछ समय बाद यातायात बहाल करवाया गया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार प्राथमिक जांच में हादसे का मुख्य कारण घना कोहरा और कम दृश्यता माना जा रहा है। मामले की विस्तृत जांच की जा रही है और हादसे से जुड़े सभी तथ्यों को एकत्र किया जा रहा है।

