जालंधर में सुबह-सुबह पुलिस एनकाउंटर, यूनिवर्सिटी के बाहर गोली चलाने वाला बदमाश काबू
Edited By Urmila,Updated: 18 Jan, 2026 10:27 AM
जालंधर में सुबह-सुबह एनकाउंटर की खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है।
जालंधर : जालंधर में सुबह-सुबह एनकाउंटर की खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। बदमाश ने पुलिस पर गोलियां चलाई तो जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने बदमाश को काबू कर लिया। बता दें कि जालंधर में 2 दिन पहले गोलियां चलाने वाले आरोपी को पुलिस ने काबू किया है।
गौरतलब है कि 2 दिन पहले बाबा भाग यूनिवर्सिटी के बाहर युवक पर गोलियां चला कर उसकी हत्या कर दी गई थी जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 48 घंटों में आरोपी बदमाश को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी पर पहले भी मामले दर्ज हैं जिसके चलते वह वाटेंड चल रहा था। हत्या मामले मे बदमाश फरार चल रहा था। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुट गई है कि इसके साथ और कौन-कौन से लोग शामिल हैं।
