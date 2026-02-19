Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • जालंधर: DJ वाले 'बाबू' सावधान, जारी हो गए प्रशासन के नए निर्देश

जालंधर: DJ वाले 'बाबू' सावधान, जारी हो गए प्रशासन के नए निर्देश

Edited By VANSH Sharma,Updated: 19 Feb, 2026 08:18 PM

loudspeakers banned in jalandhar strict action ordered for breaking rules

जालंधर में जिला प्रशासन ने हाल ही में एक सख्त फैसला लिया है।

जालंधर: जालंधर में जिला प्रशासन ने हाल ही में एक सख्त फैसला लिया है। अब शहर के स्कूलों और अस्पतालों के आसपास साइलेंस ज़ोन का पूरी तरह से पालन कराया जाएगा। इसका मतलब साफ है: लाउडस्पीकर, तेज आवाज वाले DJ सिस्टम या कोई भी शोर करने वाला उपकरण अब तय सीमा से अधिक आवाज नहीं कर पाएगा।

डीसी ने बताया कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ने पर उनके DJ सिस्टम या अन्य उपकरण भी जब्त किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद सिर्फ नियम लागू करना नहीं है, बल्कि छात्रों और मरीजों के लिए एक शांत वातावरण सुनिश्चित करना है।

दरअसल, इन दिनों शहर के स्कूलों में परीक्षा का माहौल है। बच्चों को पढ़ाई में ध्यान देने के लिए शांत वातावरण की जरूरत होती है। वहीं, अस्पतालों में भर्ती मरीजों के लिए भी शांति बेहद जरूरी है। तेज आवाज उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान कर सकती है। यही वजह है कि प्रशासन ने यह कदम उठाया है।

अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि शिकायत मिलने पर तुरंत मौके पर जाएं और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। डीसी ने DJ आयोजकों और मालिकों को चेतावनी दी कि निर्धारित ध्वनि सीमा का पालन न करने पर कानूनी कार्रवाई होगी।

और ये भी पढ़े

साथ ही, प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे सहयोग करें और स्कूलों व अस्पतालों के आसपास शांति बनाए रखें, ताकि छात्रों और मरीजों को किसी भी तरह की असुविधा न हो। इसके लिए शहर में ध्वनि प्रदूषण रोकने के विशेष अभियान भी चलाए जा रहे हैं। इस नए नियम का मकसद सिर्फ सख्ती दिखाना नहीं है, बल्कि ऐसा माहौल बनाना है जहाँ बच्चे अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और मरीज बिना किसी परेशानी के अपना इलाज करवा सकें।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!