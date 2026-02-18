Main Menu

  • जालंधर के लद्देवाली फ्लाईओवर को लेकर जांच के आदेश जारी, 15 दिन में मांगी रिपोर्ट

Edited By Urmila,Updated: 18 Feb, 2026 05:01 PM

inquiry ordered into jalandhar s laddevali flyover

लोगों के हित और लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, डिप्टी कमिश्नर डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने शहर में बने लद्देवाली फ्लाईओवर के कंस्ट्रक्शन और डिज़ाइन से जुड़े तथ्यों की डिटेल में जांच करने के लिए एक कमेटी बनाई है।

जालंधर : लोगों के हित और लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, डिप्टी कमिश्नर डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने शहर में बने लद्देवाली फ्लाईओवर के कंस्ट्रक्शन और डिज़ाइन से जुड़े तथ्यों की डिटेल में जांच करने के लिए एक कमेटी बनाई है। फ्लाईओवर के स्ट्रक्चर और डिजाइन में कुछ कमियों की वजह से लोगों को आने-जाने में हो रही असुविधा और परेशानी का मामला उनके ध्यान में आने के बाद यह कार्रवाई की गई है।

डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि इस मामले की निष्पक्ष और टेक्निकल जांच के लिए मुख्यमंत्री के रीजनल ऑफिसर, जालंधर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। कमेटी में एस.ई. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जालंधर और एडिशनल एस.ई. पी.एस.पी.सी.एल. जालंधर कैंट को सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है, ताकि कंस्ट्रक्शन और डिज़ाइन से जुड़े सभी टेक्निकल पहलुओं की अच्छी तरह से जांच की जा सके।

डिप्टी कमिश्नर ने कमेटी को साफ निर्देश देते हुए कहा कि मौके पर विस्तारपूर्वक जांच करके फ्लाईओवर के कंस्ट्रक्शन और डिजाइन से जुड़े सभी टेक्निकल और प्रशासकीय पहलुओं को वेरिफाई किया जाए और अगर कोई लापरवाही या मापदंडों का उल्लंघन पाया जाता है, तो उस बारे स्पष्ट सिफारिशों समेत रिपोर्ट 15 दिनों के अंदर पेश की जाए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन लोगों की सुरक्षा और सुविधा के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है और इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

