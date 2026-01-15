17 minutes ago
40 minutes ago
48 minutes ago
1 hour ago
3 hours ago
4 hours ago
20 hours ago
21 hours ago
23 hours ago
1 day ago
2 days ago
3 days ago
4 days ago
5 days ago
Thursday
Main Menu
धर्म/कुंडली टीवी
नारी
Photos
Videos
हिमाचल प्रदेश
पंजाब
हरियाणा
उत्तर प्रदेश
Breaking
Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Edited By Vatika,Updated: 15 Jan, 2026 12:53 PM
महानगर की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देते हुए एक सिरफिरे ने लुधियाना ज्यूडिशियल...
1) लुधियाना कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, अजमल अब्दुल के नाम से आई E-Mail, जांच शुरू
महानगर की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देते हुए एक सिरफिरे ने लुधियाना ज्यूडिशियल...
2) पंजाब के स्कूलों में का बदलेगा समय? कड़ाके की ठंड के बीच अध्यापकों ने उठाई मांग
पंजाब में कड़ाके की ठंड और घनी धुंध के प्रकोप ने जनजीवन के साथ शिक्षा विभाग की गतिविधियों की.
3) CBSE ने स्कूलों को जारी किए सख्त आदेश, 15 फरवरी तक का दिया अल्टीमेटम
स्कूलों में पढ़ाने वाले अध्यापकों को 2 साल के भीतर टीचर एलिजीबिलटी टैस्ट क्लीयर करने को..
4) पंजाब में ठंड का रिकॉर्ड तोड़ असर, 18 जनवरी तक मौसम विभाग ने जारी की भविष्यवाणी
पंजाब के मौसम को लेकर नई अपडेट सामने आई है। राज्य में शीत लहर लगातार तेज होती जा..
Punjab Top 5 : पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
5) स्पष्टीकरण देने श्री अकाल तख्त साहिब के सचिवालय पहुंचे CM भगवंत मान
मुख्यमंत्री भगवंत मान आज श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार को स्पष्टीकरण देने सचिवाल,.
Punjab Top 5 : पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Punjab Top 5 : पढ़ें 1 बजे तक की 5 खास खबरें
Punjab Top 10 : पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Punjab Top 5: 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Punjab Top 5 : सुबह-सुबह पार्षद की भाभी गिरफ्तार सहित पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Pujab Top 5 : पढ़ें 1 बजे तक की 5 खबरें
Punjab में आज : पढ़ें 5 बजे तक की 10 बड़ी खबरें
Punjab में आज : स्कूलों में बढ़ीं सर्दियों की छुट्टियां सहित पढ़ें 5 बजे तक की 10 बड़ी खबरें
USD $
15/01/2026 12:30 IST
CAD $
AUD $
EUR €
NZD $
AED د.إ
GBP £
Bitcoin
Ethereum
Tether
BNB
USD Coin
XRP
Terra
Solana
20.0
Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs
मेष राशि वालों के लिए आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। बिज़नेस में अचानक लिया गया फैसला फायदा दे सकता है। परिवार में किसी बात पर आपकी भूमिका निर्णायक...
वृष राशि वालों का आज का दिन आपके लिए ठीक रहेगा। आज किसी भी काम में जल्दबाज़ी न करें। बिज़नेस में पुराने निवेश से लाभ के संकेत हैं।
मिथुन राशि वालों आज का दिन आपके लिए बेहतरीन रहेगा। आज बातचीत से तनाव कम हो सकता है। बिज़नेस में नेटवर्किंग से नया अवसर मिल सकता है।
कर्क राशि वालों आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहेगा।आज मन थोड़ा भावुक रह सकता है। बिज़नेस में किसी भरोसेमंद व्यक्ति की सलाह काम आएगी।
सिंह राशि वालों आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा। बिज़नेस करने वालों को कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। संतान का शिक्षा में प्रदर्शन पहले से बेहतर...
कन्या राशि वालों आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। आज कामकाज में बारीकियों पर ध्यान ज़रुर दें। दोस्तों के साथ मूवी देखने जा सकते हैं।
तुला राशि वालों आज का दिन आपके लिए फेवरेबल रहेगा। बिज़नेस में साझेदारी सोच-समझकर ही करें। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी।
वृश्चिक राशि वालों आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। युवाओं को पसंद का काम मिल सकता है। बिज़नेस करने वालों को धन लाभ हो सकता है।
धनु राशि वालों के आज का दिन आपके लिए शानदार रहेगा। आज आपकी नई सोच आपको आगे ले जा सकती है। बिज़नेस के चलते यात्रा पर जाने का मौका मिल सकता है।
मकर राशि वालों आज का दिन आपके लिए खुशहाल रहेगा। परिवार के प्रति जिम्मेदारियां बढ़ सकती है। नौकरीपेशा जातकों को नए काम के अवसर मिल सकते हैं।
कुंभ राशि वालों आज का दिन आपके लिए ठीक-ठाक रहेगा। बिज़नेस में टेक्नोलॉजी या नए प्रयोग से लाभ मिल सकता है। संतान की कही कोई बात मन को ठेस पहुंचा सकती...
मीन राशि वालों आज का दिन आपके लिए उत्तम रहेगा। आज आपके व्यवहार की तारीफ हो सकती है। जीवनसाथी के साथ समय बिताने का मौका मिल सकता है।
Be on the top of everything happening around the world.
Try Punjab Kesari E-Paper Premium Service.
फीडबैक दें
Thoughts
Jokes