Breaking
Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Edited By Vatika,Updated: 21 Jan, 2026 12:52 PM
पंजाब की राजनीति में अप्रैल 2026 से धमाके होने शुरू हो जाएंगे और दबाव की राजनीति...
1) पंजाब की सियासत में होंगे बड़े धमाके! शुरू होने जा रहा दल-बदल का दौर
पंजाब की राजनीति में अप्रैल 2026 से धमाके होने शुरू हो जाएंगे और दबाव की राजनीति.
2) चंडीगढ़ में तड़के सुबह Encounter, पुलिस और बदमाशों में चली ताबड़तोड़ गोलियां
चंडीगढ़ के सेक्टर-32 स्थित एक फार्मेसी की दुकान पर हुई फायरिंग के मामले में ..
3) पंजाब में बच्चों के इलाज में इस्तेमाल होने वाले सिरप पर लगा बैन, सभी जिलों को जारी हुए सख्त आदेश
पंजाब में बच्चों के इलाज में इस्तेमाल होने वाले ‘एलमोंट किड कफ सिरप’ को घटि..
4) पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की स्कूलों को चेतावनी, मिला Last Chance
पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने मार्च में होने वाली 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं..
Punjab Top 5 : पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
5) चार दिन की तेज धूप ने बदला मौसम का मिजाज, अब 23 को भारी बारिश का अलर्ट
पिछले चार दिनों से लगातार पड़ रही तेज धूप ने संगरूर और उसके आस-पास के इलाकों..
USD $
21/01/2026 16:30 IST
CAD $
AUD $
EUR €
NZD $
AED د.إ
GBP £
Bitcoin
Ethereum
Tether
BNB
USD Coin
XRP
Terra
Solana
मेष राशि वालों आज का दिन आपके लिए ऊर्जा से भरा रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी। पुराने रुके हुए काम आज हनुमान जी की कृपा से पूरे...
वृषभ राशि वालों आर्थिक दृष्टि से आज का दिन मिलाजुला रहेगा। निवेश करने से पहले अनुभवी लोगों की सलाह जरूर लें। परिवार में किसी बात को लेकर तनाव हो सकता...
मिथुन राशि वालों आज आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है। नौकरीपेशा लोगों के लिए स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं।
कर्क राशि वालों आज अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। मानसिक रूप से आप थोड़ा भारीपन महसूस कर सकते हैं। व्यापार में नए सौदे होने की संभावना है
सिंह राशि वालों समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा। यदि आप राजनीति या प्रबंधन से जुड़े हैं, तो आज का दिन आपके पक्ष में रहेगा।
कन्या राशि वालों आज आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है। छात्रों के लिए पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ाने का दिन है। यात्रा के...
तुला राशि वालों आज आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। कार्यस्थल पर सहकर्मियों से विवाद हो सकता है। घर की सुख-सुविधाओं पर खर्च होने की...
वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन सफलतादायक है। भूमि या वाहन खरीदने की योजना बना सकते हैं। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी।
धनु राशि वालों आज आपकी आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का मन बना सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और नए संपर्क...
मकर राशि वालों आज काम का बोझ अधिक रह सकता है, जिससे आप थकान महसूस करेंगे। व्यापार में उधारी देने से बचें। शाम तक परिवार के साथ माहौल खुशनुमा हो जाएगा।
कुंभ राशि वालों आज आपके सोचे हुए काम पूरे होंगे। नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं। मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा।
मीन राशि वालों आज का दिन आपके लिए रचनात्मक रहेगा। आप किसी नए शौक या कला की शुरुआत कर सकते हैं। निवेश के लिए दिन अच्छा है। सेहत में सुधार होगा।
