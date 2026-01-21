चार दिन की तेज धूप ने बदला मौसम का मिजाज, अब 23 को भारी बारिश का अलर्ट

पिछले चार दिनों से लगातार पड़ रही तेज धूप ने मौसम का मिज़ाज पूरी तरह बदल दिया है।

संगरूर (बेदी): पिछले चार दिनों से लगातार पड़ रही तेज धूप ने संगरूर और उसके आस-पास के इलाकों में मौसम का मिज़ाज पूरी तरह बदल दिया है। कई दिनों से पड़ रही कड़ाके की ठंड और कोहरे के बाद अब सूर्य देव की कृपा से तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मौसम की जानकारी के मुताबिक, आज संगरूर में दिन का तापमान करीब 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि रात का तापमान भी बढ़कर करीब 5 से 6 डिग्री सेल्सियस हो गया है।

पिछले कई दिनों से कोहरा न होने की वजह से सुबह और शाम को विजिबिलिटी साफ रही, जिससे ट्रैफिक आसानी से चलता रहा और रेल और सड़क यातायात में कोई बड़ी रुकावट नहीं आई। दिन साफ होने से लोगों की रोजमर्रा की ज़िंदगी पटरी पर लौट आई है। ठंड और कोहरे की वजह से रुके हुए कई काम अब फिर से शुरू हो गए हैं। सुबह की सैर, बाजारों और दिहाड़ी मज़दूरों की चहल-पहल भी बढ़ गई है।

दूसरी तरफ, मौसम में यह बदलाव खेती के लिए भी फायदेमंद साबित हो रहा है। तेज ठंड और ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों को तेज धूप से काफी राहत मिली है। खासकर निचले इलाकों में गेहूं की फसल, जो पीली पड़ रही थी, अब फिर से हरी दिख रही है। इसी तरह मौसम साफ होने से सरसों की फसल भी अच्छी तरह खिल रही है, जिससे किसानों के चेहरों पर खुशी दिख रही है। हालांकि, मौसम विभाग ने 23 जनवरी को संगरूर समेत पंजाब के अलग-अलग इलाकों में हल्की से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

खेती के जानकारों ने किसानों को सलाह दी है कि बारिश के साथ-साथ तापमान में फिर से गिरावट आएगी, जो मौसम विभाग के अनुमान को देखते हुए मुमकिन है। अनुमान है कि अगले हफ्ते दिन का तापमान गिरकर करीब 13 से 14 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। 23 जनवरी से पहले फसलों में सिंचाई नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर बारिश होती है, तो उसके पानी का ध्यान रखते हुए बाद में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करनी चाहिए और जहां भी पानी जमा हो, वहां खास सावधानी बरतनी चाहिए।

