Breaking
Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Edited By Vatika,Updated: 23 Jan, 2026 12:55 PM
पंजाब में लगातार हो रही बारिश के बावजूद पुलिस की ओर से अपराधियों के....
1) Jalandhar में बारिश के बीच पुलिस व शूटर में Encounter, Firing मामले का मुख्य आरोपी घायल
पंजाब में लगातार हो रही बारिश के बावजूद पुलिस की ओर से अपराधियों के..
2) Atishi Video Case: पंजाब पुलिस की अधूरी रिपोर्ट पर दिल्ली विधानसभा नाराज, अब 28 जनवरी तक इंतजार
दिल्ली विधानसभा सचिवालय ने जालंधर पुलिस कमिश्नरेट में दर्ज एक एफआईआर को लेकर..
3)Heavy Rain: पंजाब के कई जिलों में भारी बारिश, बढ़ेगी ठंड, जानें मौसम का हाल...
पंजाब में मौसम ने अचानक यू-टर्न लेते हुए लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। एक ओर प्रदेश शीत..
4) नाभा जेल में बंद बिक्रम मजीठिया की सुरक्षा को लेकर फिर उठे सवाल
नाभा जेल में बंद शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की..
Punjab Top 5 : पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
5) गुरदासपुर के निजी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस मौके पर, सर्च ऑपरेशन जारी
गुरदासपुर में एक बार फिर बम धमकी से हड़कंप मच गया है। हाल ही में डीसी कार्यालय को..
