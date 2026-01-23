Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें

Photos

10

Katra में भारी बारिश और बर्फबारी के चलते वैष्णो देवी यात्रा...

आज श्री अकाल तख्त साहिब पेश हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत...

Sri Guru Gobind Singh Ji के प्रकाशोत्सव पर Jalandhar में...

Ludhiana में ट्रक पलटने से घटा दर्दनाक सड़क हादसा, 2 बच्चों...

Jalandhar: बम की धमकी के बाद स्कूल खाली! 🚨, देखें मौके की...

प्रियंका चोपड़ा के साथ थिरके Navjot Sidhu! Moment हुआ...

श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस को...

PU में गरमाया माहौल, पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की हुई...

Cricketer Abhishek Sharma अपनी बहन और जीजा के साथ पहुंचे...