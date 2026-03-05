15 minutes ago
Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Edited By Vatika,Updated: 05 Mar, 2026 12:56 PM
1) बड़ी खबर: रणजीत सिंह एनकाउंटर मामले में हाईकोर्ट सख्त, DGP को किया तलब
रणजीत सिंह एनकाउंटर मामला गरमाता जा रहा है। अब इस विवादित..
2) पंजाब की महिलाओं को 1000 रुपये देने पर लग गई शर्तें! इन महिलाओं को नहीं मिलेगा लाभ
पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा महिलाओं को 1000 रुपये हर ..
3) होली पर खूनी खेल! राजीनामे के दौरान चली गोलियां, 2 की मौ/त
होली के दिन जहां लोग रंगों में रंगे हुए थे, वहीं होली के रंग में तब भंग पड़ गया जब..
4) बड़ी खबर: मशहूर इन्फ्लुएंसर नैन्सी ग्रेवाल की कनाडा में बेरहमी से ह/त्या
कनाडा से सनसनीखेज खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार यहां पंजाबी ..
5) पंजाब के मौसम को लेकर नई Update! IMD ने 8 मार्च तक की बड़ी भविष्यवाणी, जानें आने वाले दिनों का हाल
पंजाब के मौसम को लेकर ताजा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग ने आने वाले ..
मेष राशि वालों आज आप जोश और जुनून से भरे रहेंगे। करियर में कोई बड़ा अवसर दस्तक दे सकता है। आत्मविश्वास के बल पर आप कठिन कार्यों को भी आसानी से पूरा...
वृष राशि वालों करियर में रफ्तार आएगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। रिश्तों में मिठास बढ़ेगी और जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा।
मिथुन राशि वालों वाणी पर संयम रखें, वरना वाद-विवाद हो सकता है। ऑफिस में काम का बोझ बढ़ेगा, लेकिन शाम तक राहत मिलेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
कर्क राशि वालों भावुकता में आकर कोई बड़ा फैसला न लें। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। निवेश के लिए दिन सामान्य है
सिंह राशि वालों आज आप अपनी नेतृत्व क्षमता से सबको प्रभावित करेंगे। सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी। पुराने निवेश से अचानक धन लाभ होने के योग हैं।
कन्या राशि वालों लंबे समय से रुके हुए काम आज पूरे होंगे। अपनी सेहत को लेकर लापरवाही न बरतें। छात्रों के लिए पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ाने का दिन है।
तुला राशि वालों आज मान-सम्मान में वृद्धि होगी। कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना होगी। वैवाहिक जीवन में रोमांस बढ़ेगा। नया वाहन खरीदने का विचार कर सकते...
वृश्चिक राशि वालों विरोधियों से सावधान रहें, आपकी तरक्की से कुछ लोग ईर्ष्या कर सकते हैं। अपनी गुप्त बातें किसी से साझा न करें। धार्मिक कार्यों में मन...
धनु राशि वालों भाग्य आज आपके साथ है। व्यापार में कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है। लंबी दूरी की यात्रा के योग बन रहे हैं, जो लाभदायक रहेगी।
मकर राशि वालों मेहनत का पूरा फल मिलेगा। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में सावधानी बरतें। पैतृक संपत्ति से लाभ होने की संभावना है। काम के सिलसिले में...
कुंभ राशि वालों मानसिक शांति मिलेगी। दोस्तों के साथ बाहर जाने का प्लान बन सकता है। नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छे समाचार मिल सकते हैं।
मीन राशि वालों आज खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए बजट बनाकर चलें। रिश्तों में चल रही अनबन खत्म होगी। आध्यात्म की ओर झुकाव बढ़ेगा।
