Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें

Photos

10

श्री आनंदपुर साहब में होला-महल्ला की भारी रौनक! लाखों...

Sukhpal Khaira का घर तोड़ने JCB मशीन लेकर पहुंची पंजाब...

गणतंत्र दिवस के अवसर पर श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को...

Katra में भारी बारिश और बर्फबारी के चलते वैष्णो देवी यात्रा...

आज श्री अकाल तख्त साहिब पेश हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत...

Sri Guru Gobind Singh Ji के प्रकाशोत्सव पर Jalandhar में...

Ludhiana में ट्रक पलटने से घटा दर्दनाक सड़क हादसा, 2 बच्चों...

Jalandhar: बम की धमकी के बाद स्कूल खाली! 🚨, देखें मौके की...

प्रियंका चोपड़ा के साथ थिरके Navjot Sidhu! Moment हुआ...