Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Edited By Kamini,Updated: 10 Mar, 2026 01:06 PM
महानगर के कई नामी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया।
1. Ludhiana School Bomb Threat: सामने आए स्कूलों के नाम, Exams के बीच पुलिस ने खाली करवाए परिसर
महानगर के कई नामी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया। सोमवार सुबह करीब 7 बजे ई-मेल...
2. इंफ्लुएंसर नैंसी ग्रेवाल की मां का भावुक वीडियो, रोते हुए सोशल मीडिया पर मांगी माफी
मशहूर सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर नैंसी ग्रेवाल की मौत के बाद उनकी मां ने सोशल मीडिया पर एक भावुक वीडियो सांझा ....
3. Punjab : टोल प्लाजा के पास भयानक हादसा, 3 लोगों की मौके पर मौ'त
होशियारपुर में चोलांग टोल प्लाजा के पास एक सड़क हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। चोलांग टोल प्लाजा...
4. पंजाब के अस्पतालों में ICU और डॉक्टरों की कमी पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांगी जिलेवार रिपोर्ट
पंजाब के सरकारी अस्पतालों में आईसीयू सुविधाओं और विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट...
Punjab Top 5 : पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
5. पंजाब विधानसभा में तीखी बहस, अमन अरोड़ा के दखल पर भड़के बाजवा
पंजाब विधानसभा में बजट सेशन की कार्रवाई के दौरान विपक्ष ने उस समय भारी हंगामा किया जब विपक्ष के नेता प्रताप...
Punjab Top 5 : पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Punjab top-5 : पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Punjab Top 5: 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
मेष राशि वालों आज का दिन आपके लिए नई शुरुआत का संकेत दे सकता है। कामकाज में अचानक कोई अच्छा अवसर मिल सकता है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा।
वृष राशि वालों आज आपको धैर्य के साथ फैसले लेने की जरूरत है। किसी पुराने काम में सफलता मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में सहयोगियों का साथ मिलेगा।
मिथुन राशि वालों आज आपके विचारों में सकारात्मकता रहेगी। नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। दोस्तों से मुलाकात या बातचीत मन को हल्का कर सकती है।
कर्क राशि वालों आज का दिन भावनात्मक रूप से थोड़ा उतार-चढ़ाव वाला हो सकता है। परिवार और कामकाज में तालमेल बनाकर रखें।
सिंह राशि वालों आज आपको अपनी मेहनत का फल मिल सकता है। आपकी नेतृत्व क्षमता से लोग प्रभावित हो सकते हैं। किसी महत्वपूर्ण काम में सफलता मिलने की संभावना...
कन्या राशि वालों आज आपको अपने काम पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है।
तुला राशि वालों आज का दिन आपके लिए खुशहाली भरा रहेगा। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। बेरोज़गारों को काम मिल सकता है। घर में किसी पार्टी का...
वृश्चिक राशि वालों आज का दिन आत्मविश्वास से भरा रहेगा। रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेने से पहले अच्छी तरह विचार कर लें।
धनु राशि वालों आज आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। यात्रा के योग बन सकते हैं। आज किसी वरिष्ठ से मुलाकात हो सकती है। पार्टनर से चल रहा विवाद खत्म...
मकर राशि वालों आज मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी सराहना हो सकती है। नया काम शुरु करने के बारे में सोच रहे हैं तो परिवार से...
कुंभ राशि वालों आज का दिन सीखने और आगे बढ़ने का है। किसी नए काम या योजना की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों का साथ मनोबल बढ़ाएगा।
मीन राशि आज आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखने की जरूरत है। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर कदम उठाएं। कोर्च कचहरी में फैसला आपके हक में आ सकता है।
