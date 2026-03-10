Main Menu

Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें

Edited By Kamini,Updated: 10 Mar, 2026 01:06 PM

punjab top 5

महानगर के कई नामी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया।

1. Ludhiana School Bomb Threat: सामने आए स्कूलों के नाम, Exams के बीच पुलिस ने खाली करवाए परिसर
महानगर के कई नामी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया। सोमवार सुबह करीब 7 बजे ई-मेल...

2. इंफ्लुएंसर नैंसी ग्रेवाल की मां का भावुक वीडियो, रोते हुए सोशल मीडिया पर मांगी माफी
मशहूर सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर नैंसी ग्रेवाल की मौत के बाद उनकी मां ने सोशल मीडिया पर एक भावुक वीडियो सांझा ....

3. Punjab : टोल प्लाजा के पास भयानक हादसा, 3 लोगों की मौके पर मौ'त
होशियारपुर में चोलांग टोल प्लाजा के पास एक सड़क हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। चोलांग टोल प्लाजा...

4. पंजाब के अस्पतालों में ICU और डॉक्टरों की कमी पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांगी जिलेवार रिपोर्ट
पंजाब के सरकारी अस्पतालों में आईसीयू सुविधाओं और विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट...

5. पंजाब विधानसभा में तीखी बहस, अमन अरोड़ा के दखल पर भड़के बाजवा
पंजाब विधानसभा में बजट सेशन की कार्रवाई के दौरान विपक्ष ने उस समय भारी हंगामा किया जब विपक्ष के नेता प्रताप...

