just now
2 hours ago
3 hours ago
5 hours ago
15 hours ago
17 hours ago
21 hours ago
22 hours ago
23 hours ago
1 day ago
2 days ago
3 days ago
Friday
Main Menu
धर्म/कुंडली टीवी
नारी
Photos
Videos
हिमाचल प्रदेश
पंजाब
हरियाणा
उत्तर प्रदेश
Breaking
Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Edited By Vatika,Updated: 06 Mar, 2026 12:56 PM
शुक्रवार सुबह नाभा-अमलोह मेन रोड पर गांव लुबाना के पास एक भयानक..
1) यात्रियों से भरी PRTC बस के साथ बड़ा हादसा, मची चीख पुकार
शुक्रवार सुबह नाभा-अमलोह मेन रोड पर गांव लुबाना के पास एक भयानक..
2) Punjab: सेना के जवान की हैवानियत: पिता को गोली, मां की बेरहमी से पिटाई
बठिंडा के जोगी नगर इलाके में देर रात उस समय सनसनी फैल गई जब फौज में तैनात..
3) Private Schools में Admission पर लगी रोक! शिक्षा विभाग ने जारी की New Guidelines
लुधियाना में नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 की शुरुआत से पहले शिक्षा विभाग ने...
4) पंजाब विधानसभा में राज्यपाल के भाषण का विरोध, कांग्रेस विधायकों ने की नारेबाजी
पंजाब विधानसभा में बजट सत्र के पहले दिन ही सियासी माहौल गर्म हो गया।...
5) पंजाब में बदला मौसम का मिजाज, मार्च में ही तेज गर्मी की दस्तक, बारिश को लेकर भी आई नई Update
पंजाब और चंडीगढ़ के मौसम को लेकर नई अपडेट सामने आई है। अब ठंड लगभग खत्म हो चुकी ...
Punjab: तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दोस्तों को रौंदा, 1 की मौके पर मौ+त, दूसरा गंभीर घायल
Punjab में थोक में IAS/PCS अफसरों के तबादले, ADC से लेकर SDM और RTO तक शामिल, पढ़ें सूची
बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका देने की तैयारी में आम आदमी पार्टी की सरकार, पढ़ें खबर
Ludhiana का लाडोवाल Toll Plaza हुआ Free,पढ़ें पूरी खबर
Punjab को केंद्र की नई सौगात! नई रेल लाइन बिछाने को दी मंजूरी
Punjab का दौरा करेंगे RSS प्रमुख मोहन भागवत, 2 शहरों में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन
पंजाब के हजारों विद्यार्थियों के लिए चिंता भरी खबर, शिक्षा विभाग ने जारी किए सख्त आदेश
Punjab: प्लॉट खरीदने वालों की लगी होड़, 30% तक उछले रेट, हर दिन बदल रहे भाव
5 साल पुराने धोखाधड़ी मामले में सुस्ती पड़ी महंगी, 13 पुलिस अधिकारियों को थमाया 'कारण बताओ' नोटिस
Ludhiana में तेज रफ्तार का कहर, ई-स्कूटी ने साइकिल सवार मासूम को मारी जोरदार टक्कर, 5 फीट हवा में...
Whatsapp यूजर्स को बड़ा झटका ! 1 मार्च से केंद्र सरकार करने जा रही बड़ा बदलाव
पंजाब सरकार की शिक्षा क्रांति पर सवाल, बच्चों के पेपर में बड़ी चूक आई सामने
Punjab: परीक्षा केंद्र में अमृतधारी छात्र से उतरवाए गए ककार, गर्माया माहौल
USD $
06/03/2026 14:30 IST
CAD $
AUD $
EUR €
NZD $
AED د.إ
GBP £
Bitcoin
Ethereum
Tether
BNB
USD Coin
XRP
Terra
Solana
मेष राशि
आज आपका आत्मविश्वास मजबूत रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे आपकी छवि
वृषभ राशि
आज धैर्य और संयम की जरूरत है। कार्यस्थल पर किसी सहकर्मी से मतभेद हो सकता है, लेकिन समझदारी से
मिथुन राशि
आज रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है।
कर्क राशि
भावनात्मक रूप से आज थोड़ा संवेदनशील रह सकते हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा। व्यापार में लाभ की
सिंह राशि
आज आपका नेतृत्व कौशल उभरकर सामने आएगा। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारी आपकी सराहना कर सकते हैं।
कन्या राशि
आज कामकाज में व्यस्तता अधिक रहेगी। नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। निवेश से पहले विशेषज्ञ की
तुला राशि
आज संतुलन बनाए रखना जरूरी है। कार्यक्षेत्र में सफलता के संकेत हैं। प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा। आर्थिक मामलों
वृश्चिक राशि
आज आत्मविश्लेषण का दिन है। करियर में नई दिशा मिल सकती है। किसी पुराने विवाद का समाधान होगा
धनु राशि
भाग्य आपका साथ देगा। रुके हुए कार्य पूरे होंगे। नौकरी में उन्नति के योग हैं। विद्यार्थियों को परीक्षा में
मकर राशि
आज आर्थिक मामलों में सतर्क रहें। व्यवसाय में नई डील फाइनल हो सकती है। पारिवारिक जीवन सुखद
कुंभ राशि
आज रचनात्मक और सामाजिक कार्यों में सफलता मिलेगी। मित्रों का सहयोग मिलेगा। आर्थिक मामलों में
मीन राशि
आज का दिन सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा। नई योजनाएं सफल होंगी। प्रेम जीवन में खुशियां आएंगी। घर में
Be on the top of everything happening around the world.
Try Punjab Kesari E-Paper Premium Service.
फीडबैक दें
Thoughts
Jokes