Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें

Edited By Vatika,Updated: 06 Mar, 2026 12:56 PM

punjab top 5

1) यात्रियों से भरी PRTC बस के साथ बड़ा हादसा, मची चीख पुकार
2) Punjab: सेना के जवान की हैवानियत: पिता को गोली, मां की बेरहमी से पिटाई
बठिंडा के जोगी नगर इलाके में देर रात उस समय सनसनी फैल गई जब फौज में तैनात..

3) Private Schools में Admission पर लगी रोक! शिक्षा विभाग ने जारी की New Guidelines
 लुधियाना में नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 की शुरुआत से पहले शिक्षा विभाग ने...

4) पंजाब विधानसभा में राज्यपाल के भाषण का विरोध, कांग्रेस विधायकों ने की नारेबाजी
पंजाब विधानसभा में बजट सत्र के पहले दिन ही सियासी माहौल गर्म हो गया।...

5) पंजाब में बदला मौसम का मिजाज, मार्च में ही तेज गर्मी की दस्तक, बारिश को लेकर भी आई नई Update
 पंजाब और चंडीगढ़ के मौसम को लेकर नई अपडेट सामने आई है। अब ठंड लगभग खत्म हो चुकी ...

