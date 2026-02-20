Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • पंजाब सरकार की शिक्षा क्रांति पर सवाल, बच्चों के पेपर में बड़ी चूक आई सामने

पंजाब सरकार की शिक्षा क्रांति पर सवाल, बच्चों के पेपर में बड़ी चूक आई सामने

Edited By Urmila,Updated: 20 Feb, 2026 04:04 PM

major blunder in punjab school board exam

पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड पेपर्स के दौरान अक्सर सुर्खियों में रहता है और पंजाब सरकार की शिक्षा क्रांति की उस समय हवा निकल गई।

दोराहा : पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड पेपर्स के दौरान अक्सर सुर्खियों में रहता है और पंजाब सरकार की शिक्षा क्रांति की उस समय हवा निकल गई जब आज आठवीं क्लास के साइंस के पेपर में 15 नंबर का पेपर पंजाबी मीडियम में नहीं छपा और इसके अलावा एक नंबर वाले प्रश्नों में पहले प्रश्न के चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन की स्पेलिंग गलत छापे गए, जैसे "छटना को छड़ना शब्द छाया गया है, जिससे एग्जाम देने वालों को मानसिक परेशानी से गुजरना पड़ा। कई बच्चों ने 15 नंबर का पेपर छोड़ दिया, क्योंकि जब पेपर छपा ही नहीं तो बच्चों का क्या कसूर। बी.एड टीचर्स फ्रंट के स्टेट फाइनेंस सेक्रेटरी बिक्रमजीत सिंह कद्दों ने बोर्ड से मांग की कि बच्चों को 16 नंबर का ग्रेस दिया जाए ताकि बच्चों के साथ इंसाफ हो सके।

punjab school education board

punjab school education board

PSEB 8th exam

और ये भी पढ़े

PSEB 8th exam

PSEB 8th exam

PSEB 8th exam

PSEB

PSEB

PSEB

8th class paper

science paper

pseb

pseb paper

pseb

 

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!