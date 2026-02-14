पंजाब पुलिस मुलाजिम के बेटे की ड्रग्स से मौत! राजा वड़िंग का मान सरकार पर वार

पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान और लुधियाना के सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने राज्य में फैल रहे ड्रग्स के खतरे को लेकर मान सरकार पर निशाना साधा है।

लुधियाना/चंडीगढ़ : पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान और लुधियाना के सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने राज्य में फैल रहे ड्रग्स के खतरे को लेकर मान सरकार पर निशाना साधा है। वड़िंग ने एक बहुत दुखद घटना का जिक्र किया जिसमें एक पुलिसवाले का जवान बेटा भी ड्रग्स का शिकार हो गया और उसे अपने बेटे की लाश सड़क पर रखकर प्रदर्शन करना पड़ा। राजा वड़िंग ने पीड़ित के पिता की दिल दहला देने वाली अपील शेयर की, जिसमें उन्होंने कहा, "अगर आप अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं, तो पंजाब छोड़ दें"।

राजा वड़िंग ने कहा कि यह सिर्फ सियासत नहीं है, बल्कि पंजाब सरकार की पूरी नाकामी का सबूत है। कांग्रेस प्रधान ने सीधे मुख्यमंत्री भगवंत मान से सवाल किया और पूछा कि ड्रग तस्करों के इस नेटवर्क को कौन सुरक्षा दे रहा है? और अब तक बड़े ड्रग डीलरों के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? वड़िंग ने जोर देकर कहा कि पंजाब के युवा जिंदगी के हकदार हैं, ड्रग्स के जहर के नहीं। उन्होंने मांग की कि सरकार को इस गंभीर मुद्दे पर तुरंत जवाबदेह होना चाहिए।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here