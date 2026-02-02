'मोदी-मोदी' के नारों से घिरे CM मान! बीच में ही छोड़ना पड़ा भाषण (Video)

हलवारा एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ ही आदमपुर एयरपोर्ट को श्री गुरु रविदास महाराज जी को समर्पित करने के समारोह में भी राजनीतिक माहौल देखने को मिला।

लुधियाना (हितेश) : हलवारा एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ ही आदमपुर एयरपोर्ट को श्री गुरु रविदास महाराज जी को समर्पित करने के समारोह में भी राजनीतिक माहौल देखने को मिला। अंदाजा लगाया जा रहा है कि PM नरेंद्र मोदी से आमना-सामना होने से बचने के लिए CM मान ने जालंधर में श्री गुरु रविदास जयंती समारोह में शामिल होने के बजाय हलवारा एयरपोर्ट साइट पर आना पसंद किया, लेकिन इस दौरान भी वे मोदी की परछाई से बच नहीं पाए क्योंकि जब मोदी आदमपुर एयरपोर्ट पहुंचे तो CM मान भाषण दे रहे थे।

जैसे ही इसका लाइव वीडियो स्टेज के पीछे बड़ी स्क्रीन पर शेयर किया गया, समारोह में मौजूद BJP सदस्यों ने मोदी-मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। इस माहौल में मान को यह कहकर अपना भाषण खत्म करना पड़ा कि अब मोदी आ गए हैं। हमें उनकी बात सुननी चाहिए। यह वीडियो BJP के लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खूब शेयर कर रहे हैं।

बिट्टू के स्वागत से लेकर सोशल मीडिया पर गॉसिप का मुद्दा

हलवारा एयरपोर्ट के उद्घाटन के दौरान CM मान के केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू के स्वागत से लेकर दोनों के बीच गॉसिप का मुद्दा सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। मान और बिट्टू भले ही अलग-अलग पार्टियों से MP रहे हों, लेकिन अच्छे दोस्त रहे हैं, लेकिन मान के CM बनने और बिट्टू के BJP में शामिल होने के बाद रिश्तों में खटास आ गई।

इस हिसाब से, हलवारा एयरपोर्ट के उद्घाटन के दौरान माहौल बिल्कुल उल्टा था। यहां तक कि मान ने MP के तौर पर बिट्टू और बाकी दो केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात की। उनके साथ पुरानी दोस्ती को याद करते हुए सोशल मीडिया यूजर्स रील बनाकर शेयर कर रहे हैं, साथ ही मान के पुराने बयान भी जोड़े गए हैं जिनमें मान दूसरे नेताओं के जनता के सामने लड़ने और अंदरखाते इकट्ठा होने पर टिप्पणी की जाती है।

