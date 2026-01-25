बीच सड़क खड़ी निजी बस से टकराया मोटरसाइकिल, युवक की हालत गंभीर

शनिवार देर रात भारत नगर चौक पर हादसा होने की खबर सामने आई है।

लुधियाना : शनिवार देर रात भारत नगर चौक पर हादसा होने की खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार सड़क पर खड़ी एक निजी बस से पीछे से आ रहा मोटरसाइकिल सवार टकरा गया। इस दौरान वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल की पहचान सुंदर नगर निवासी रवि के रूप में हुई है। वहीं हादसे के बाद बस चालक ने मौके से भागने की कोशिश की पर मौके पर मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया।

यह हादसा इतना भयानक था कि मोटरसाइकिल सवार बुरी तरह घायल हो गया। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उसकी मदद की और प्राथमिक सहायता देने के बाद उसे अस्पताल भेजा गया। मोटरसाइकिल सवार की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि बस बीच सड़क अंधेरे में खड़ी थी जिस कारण ये हादसा हुआ। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हादसे के असल कारणों का पता लगाया जा रहा है।

