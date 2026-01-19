Main Menu

MBD मॉल के पास बीच सड़क पर 'आग का गोला' बनी BMW कार, युवक-युवती ने कूदकर बचाई जान

19 Jan, 2026

महानगर के सबसे व्यस्त इलाके फिरोजपुर रोड पर रविवार की देर रात उस समय हड़कंप मच गया,

लुधियाना(राज): महानगर के सबसे व्यस्त इलाके फिरोजपुर रोड पर रविवार की देर रात उस समय हड़कंप मच गया, जब एक रफ़्तार भर रही BMW कार अचानक आग का गोला बन गई। MBD मॉल के ठीक सामने अचानक कार के बोनट से आग की लपटें उठने लगी, गनीमत यह रही कि कार चला रहे युवक ने समय रहते सूझबूझ दिखाई और कार से कूद कर जान बचाई। वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था।

जानकारी के मुताबिक, आकर्षित नामक युवक अपनी साथी युवती के साथ BMW कार में सवार होकर जा रहा था। जैसे ही गाड़ी MBD मॉल के पास पहुंची, अचानक बोनट से काला धुआं निकलने लगा। खतरे को भांपते हुए उसने कर को रोक दिया।देखते ही देखते चंद सेकंडों में कार के अगले हिस्से ने भयंकर आग पकड़ ली। लपटों को अपनी ओर बढ़ता देख युवक और युवती ने तुरंत कार से छलांग लगा दी और अपनी जान बचाई।

घटना की सूचना मिलते ही लोकल अड्डे से फायर टेंडर की टीम मौके पर पहुंची। फायरमैन रमन कुमार ने बताया कि जब वे पहुंचे तो कार पूरी तरह आग की चपेट में थी। टीम ने भारी मशक्कत के बाद पानी की बौछारों से आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन तब तक आलीशान BMW कार जलकर लोहे का ढेर (कबाड़) बन चुकी थी। प्राथमिक जांच में आग का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
 

