फर्जी हेल्थ ऑफिसर को DDO लगाने पर गरमाया विवाद, सरकार के पास पहुंची शिकायत

Edited By Kalash,Updated: 07 Mar, 2026 10:42 AM

नगर निगम कमिश्नर द्वारा फर्जी हेल्थ ऑफिसर को डी.डी.ओ. लगाने पर विवाद खड़ा हो गया है।

लुधियाना (हितेश): नगर निगम कमिश्नर द्वारा फर्जी हेल्थ ऑफिसर को डी.डी.ओ. लगाने पर विवाद खड़ा हो गया है। इस मामले में वी.एस.एस. के विक्की सहोता द्वारा सरकार के पास शिकायत की गई है। इसमें मुद्दा उठाया गया है कि एक्ट के तहत एम.बी.बी.एस. डॉक्टर को ही नगर निगम में हेल्थ ऑफिसर लगाया जा सकता है लेकिन विपल मल्होत्रा के पास आयुर्वेद का डिप्लोमा है। इसके बावजूद उसे फर्जी तरीके से हेल्थ ऑफिसर लगाया गया है जो कि लंबे समय से हेल्थ एंड सैनिटेशन के साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमैंट के प्रोजैक्ट पर भी काबिज है।

इस दौरान सफाई कर्मियों को रैगुलर करने की प्रक्रिया और फर्जी मुलाजिमों के अकाऊंट में करोड़ों का फंड ट्रांसफर होने के घोटाले में भी उक्त फर्जी हेल्थ ऑफिसर पर आरोप लगे हैं। इसे लेकर विधानसभा कमेटी द्वारा कार्रवाई करने की सिफारिश की गई है और पुलिस द्वारा केस की जांच की जा रही है लेकिन कमिश्नर द्वारा जोन-डी के जोनल कमिश्नर से वापस लेकर उक्त फर्जी हेल्थ ऑफिसर को एक बार फिर डी.डी.ओ. का चार्ज दे दिया गया है। इस संबंध में शिकायतकर्ता द्वारा लोकल बॉडी मंत्री से लेकर विजिलेंस से कार्रवाई करने की मांग की गई है।

