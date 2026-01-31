Alert! जालंधर से लुधियाना की तरफ जाने वाले सावधान, बंद है रास्ते, लगा लंबा जाम, परेशानी में लोग

Edited By Kalash,Updated: 31 Jan, 2026 04:12 PM
जालंधर की ओर जाने वाला नेशनल हाईवे अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया।
लुधियाना (मोदगिल): गुरु रविदास जी महाराज की शोभायात्रा के मद्देनजर आज फगवाड़ा से करीब 4 किलोमीटर पहले जालंधर की ओर जाने वाला नेशनल हाईवे अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। हाईवे बंद होने के कारण सड़क के दोनों ओर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
इस दौरान मौके पर तैनात पुलिस कर्मियों का कहना है कि वे सुबह से ही ड्यूटी पर मौजूद हैं और उच्च अधिकारियों से मिले निर्देशों के अनुसार ही यातायात को रोका गया है। पुलिस ने लोगों से संयम बरतने की अपील की है और कहा है कि शोभायात्रा संपन्न होते ही यातायात को दोबारा सुचारू कर दिया जाएगा।
