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लुधियाना में फैक्ट्री में लगी भयानक आग, इलाके में दहशत

Edited By Kalash,Updated: 19 Mar, 2026 12:40 PM

ludhiana factory fire

हंबड़ा रोड स्थित डायरी परिसर के पास कूलर की फैक्ट्री में बिजली का शॉर्ट सर्किट होने के कारण भयानक आग लग गई।

लुधियाना (खुराना): हंबड़ा रोड स्थित डायरी परिसर के पास कूलर की फैक्ट्री में बिजली का शॉर्ट सर्किट होने के कारण भयानक आग लग गई। देखते ही देखते आग की आसमान छूती भयानक लपटों ने पूरे इलाके में दहशत और डर का माहौल पैदा कर दिया। इस दौरान फैक्ट्री में काम कर रहे कर्मचारियों और आसपास के लोग अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों पर भागते हुए नजर आए। 

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