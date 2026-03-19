लुधियाना में फैक्ट्री में लगी भयानक आग, इलाके में दहशत

हंबड़ा रोड स्थित डायरी परिसर के पास कूलर की फैक्ट्री में बिजली का शॉर्ट सर्किट होने के कारण भयानक आग लग गई।

लुधियाना (खुराना): हंबड़ा रोड स्थित डायरी परिसर के पास कूलर की फैक्ट्री में बिजली का शॉर्ट सर्किट होने के कारण भयानक आग लग गई। देखते ही देखते आग की आसमान छूती भयानक लपटों ने पूरे इलाके में दहशत और डर का माहौल पैदा कर दिया। इस दौरान फैक्ट्री में काम कर रहे कर्मचारियों और आसपास के लोग अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों पर भागते हुए नजर आए।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here