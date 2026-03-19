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LPG सप्लाई पर सख्ती: शहर में DC ने जारी किए आदेश, लोगों से भी की खास अपील

Edited By Vatika,Updated: 19 Mar, 2026 03:14 PM

lpg supply

जिले में वाणिज्यिक एलपीजी (LPG) की सप्लाई को सुचारु बनाए रखने के लिए जिला

लुधियाना(खुराना): जिले में वाणिज्यिक एलपीजी (LPG) की सप्लाई को सुचारु बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। डिप्टी कमिश्नर हिमांशु जैन के निर्देशों पर विभिन्न कमेटियों का गठन किया गया है, जो जरूरत के अनुसार गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगी।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अस्पतालों, हॉस्टलों और सभी शैक्षणिक संस्थानों को प्राथमिकता के आधार पर वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके अलावा विवाह समारोहों के लिए भी विशेष व्यवस्था की जाएगी, खासकर बेटियों के विवाह के मौके पर राहत देने पर जोर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि मौजूदा हालात को देखते हुए जिले में पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस की पर्याप्त उपलब्धता है और किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है।

प्रशासन ने गैस एजेंसी डीलरों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह की जमाखोरी या कालाबाजारी न होने दी जाए। सभी एजेंसियों को अपने हेल्पलाइन नंबर चालू रखने के लिए भी कहा गया है, ताकि उपभोक्ताओं को किसी तरह की परेशानी न हो। डिप्टी कमिश्नर हिमांशु जैन ने चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति या डीलर पेट्रोलियम उत्पादों की जमाखोरी या कालाबाजारी करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, लोगों से अपील की गई है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और जरूरत से ज्यादा पेट्रोल, डीजल या गैस की खरीदारी न करें। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और जरूरी वस्तुओं की सप्लाई सामान्य रूप से जारी है।

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