Ludhiana : गैस सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग बेनकाब, लोगों ने माफिया को गाड़ी समेत पकड़ा

Edited By Urmila,Updated: 14 Mar, 2026 12:36 PM
ग्यासपुरा के महादेव नगर में इलाके में गुरुवार शाम को लोगों ने मिलकर गैस सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे माफिया को सिलेंडर से भरी गाड़ी के साथ पकड़कर साहनेवाल थाने के कंगनवाल चौकी के हवाले कर दिया।
लुधियाना (खुराना) : ग्यासपुरा के महादेव नगर में इलाके में गुरुवार शाम को लोगों ने मिलकर गैस सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे माफिया को सिलेंडर से भरी गाड़ी के साथ पकड़कर साहनेवाल थाने के कंगनवाल चौकी के हवाले कर दिया। इलाके के लोगों ने बताया कि जनता को सिलेंडर लेने के लिए लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, जबकि गैस माफिया के गुंडे शहर के अलग-अलग हिस्सों में सिलेंडर से भरी गाड़ियों से ब्लैक मार्केट का धंधा चला रहे हैं।
इस इलाके में सिर्फ एक दुकानदार कमर्शियल सिलेंडर सप्लाई करने आया था, जबकि जनता को सिलेंडर के लिए परेशान किया जा रहा है। जब सिलेंडर देने वाले व्यक्ति का वीडियो बनाया गया और पूछताछ शुरू हुई तो दुकानदार शटर बंद करके भाग गया। इसी बीच लोगों ने इकट्ठा होकर पुलिस को सूचना दी। इस पूरे मामले में चौंकाने वाली बात यह है कि 28 घंटे का लंबा समय बीत जाने के बाद भी पुलिस ने अभी तक सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग करने वाले आरोपी के खिलाफ केस दर्ज नहीं किया है। डिप्टी कमिश्नर हिमांशु जैन से बात हुई तो उन्होंने कहा कि LPG गैस की ब्लैक मार्केटिंग और मुनाफाखोरी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के तहत 6 मेंबर की टीम बनाई गई है और तुरंत सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारियों को गैस सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग करने वाले आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। साहनेवाल थाना चीफ वरिंदर सिंह से बात हुई तो उन्होंने पहले कहा कि जांच चल रही है। अब उन्होंने कहा कि सिलेंडर से भरी गाड़ी पुलिस पोस्ट पर खड़ी है लेकिन इस मामले में फूड सप्लाई ऑफिसर ही कार्रवाई करेंगे। खबर लिखे जाने तक फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट के अधिकारियों और कर्मचारियों की तरफ से शहर में खुलेआम सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग करने वाले आरोपियों के खिलाफ पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। जबकि सवाल यह उठता है कि माफिया के पास आखिर कमर्शियल गैस सिलेंडर से भरी गाड़ी कहां से आई, जबकि हाल ही में केंद्रीय पेट्रोलियम और कुदरती गैस मंत्रालय ने पूरे देश में कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई पूरी तरह से बंद कर दी है।
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