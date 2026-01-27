लुधियाना में आधी रात आग का तांडव, धुएं और लपटों के बीच घर में फंसे बच्चे मचाते रहे शोर

जवाहर नगर कैंप की गली नंबर 4 में बीती रात उस समय कोहराम मच गया,

लुधियाना (खुराना) : जवाहर नगर कैंप की गली नंबर 4 में बीती रात उस समय कोहराम मच गया, जब एक घर की रसोई में जलती आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। मंजर इतना खौफनाक था कि घर से उठती ऊंची लपटों को देख पूरे मोहल्ले में दहशत फैल गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों से बाहर गलियों में निकल आए। गनीमत यह रही कि समय रहते मासूम बच्चों और परिवार को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे एक बड़ा जानी नुकसान होने से टल गया।

जानकारी के अनुसार, हादसा उस समय हुआ जब परिवार रात के खाने की तैयारी कर रहा था। अचानक सिलेंडर की पाइप से गैस लीक होने लगी और देखते ही देखते आग ने पूरी रसोई को अपनी चपेट में ले लिया। परिवार ने बहादुरी दिखाते हुए आग पर काबू पाने के लिए गीले गद्दे भी डाले, लेकिन आग की लपटें इतनी बेकाबू थीं कि सब कुछ नाकाम साबित हुआ। घर के अंदर धुएं और आग के बीच फंसे बच्चों को शोर मचाते ही पड़ोसियों की मदद से बाहर निकाला गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम दमकल की गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंची। इलाका काफी तंग और गलियां भीड़ी होने के कारण दमकल कर्मियों को घर तक पहुंचने में भारी मशक्कत करनी पड़ी। फायर अधिकारी दिनेश कुमार ने बताया, "हमें देर रात आग की सूचना मिली थी। टीम ने तुरंत मोर्चा संभाला। आग सिलेंडर की पाइप से शुरू हुई थी। अगर थोड़ी भी देरी होती तो सिलेंडर फट सकता था और घनी आबादी होने के कारण भारी तबाही हो सकती थी।"