वाहन चालक सावधान! जालंधर-लुधियाना हाईवे पर लगा भारी जाम, लगी लंबी कतारें

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 31 Jan, 2026 05:38 PM
नेशनल हाईवे के ऊपर लाडोवाल टोल प्लाजा पर भारी ट्रैफिक जाम होने के कारण वाहनों की लंबी कतारें लगने के कारण लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
लुधियाना (अनिल) : नेशनल हाईवे के ऊपर लाडोवाल टोल प्लाजा पर भारी ट्रैफिक जाम होने के कारण वाहनों की लंबी कतारें लगने के कारण लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। नेशनल हाईवे और फिरोजपुर बाईपास से आने वाले रोड पर वाहनों की कतारें लगने के कारण कई घंटे तक लोगों को अपने वाहनों को जालंधर की तरफ लेकर जाने के लिए रेंग रेंग कर आगे जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा था, परंतु लोगों की बदकिस्मती कि इस ट्रैफिक जाम को खुलवाने की तरफ किसी भी विभाग द्वारा कोई भी कार्रवाई करनी उचित नहीं समझी, जिस कारण टोल प्लाजा से लेकर लाडोवाल चौक तक वाहनों का भारी जाम लग रहा।