Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • नैशनल हाईवे पर सख्ती: स्कूली बसों व अन्य वाहनों पर कार्रवाई, कुल 3 लाख रुपए के चालान

नैशनल हाईवे पर सख्ती: स्कूली बसों व अन्य वाहनों पर कार्रवाई, कुल 3 लाख रुपए के चालान

Edited By Vatika,Updated: 23 Jan, 2026 10:55 AM

action against national highway

सड़क सुरक्षा नियमों को सख्ती से लागू करते हुए परिवहन विभाग ने फोकल प्वाइंट के

लुधियाना (राम) : सड़क सुरक्षा नियमों को सख्ती से लागू करते हुए परिवहन विभाग ने फोकल प्वाइंट के आगे नैशनल हाईवे पर व्यापक जांच अभियान चलाया। ए.आर.टी.ओ. दीपक ठाकुर के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई के दौरान न केवल स्कूली बसों, बल्कि हाईवे पर चल रहे अन्य वाहनों की भी गहन जांच की गई। अभियान के दौरान कुल करीब 3 लाख रुपए के चालान काटे गए।

जांच में सामने आया कि कुछ वाहन ओवरलोड थे, तो कई वाहनों में अवैध मॉडिफिकेशन किया गया था। इसके अलावा कुछ वाहन चालक ट्रैफिक नियमों की खुलेआम अनदेखी करते पाए गए, जिस पर मौके पर ही कार्रवाई की गई। फोकल प्वाइंट से आगे हाईवे पर रोकी गई छह स्कूली बसों में से चार बसें सेफ स्कूल वाहन स्कीम के तहत तय सभी मापदंडों पर खरी उतरीं। इन बसों में जरूरी सुरक्षा उपकरण, वैध दस्तावेज, फिटनेस सर्टिफिकेट और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े इंतजाम सही पाए गए। परिवहन विभाग ने नियमों का पालन करने वाले बस संचालकों की सराहना भी की।

वहीं, दो स्कूली बसों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी सामने आई। सेफ स्कूल वाहन स्कीम के नियम पूरे न होने पर दोनों बसों के चालान काटे गए और संचालकों को स्पष्ट चेतावनी दी गई कि कमियों को तुरंत दूर किया जाए, अन्यथा अगली कार्रवाई और कठोर होगी। ए.आर.टी.ओ. दीपक ठाकुर ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा और सड़क पर चल रहे अन्य यात्रियों की जान से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्कूल बसों के नियम केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि छात्रों की सुरक्षा की बुनियाद हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में जिले के अन्य हिस्सों में भी ऐसे औचक जांच अभियान जारी रहेंगे। इस कार्रवाई के बाद स्कूल प्रबंधन, बस संचालकों और अन्य वाहन चालकों में हलचल देखी गई है। परिवहन विभाग का कहना है कि जो नियमों का पालन करेगा, उसे किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, लेकिन नियम तोड़ने वालों के खिलाफ बिना किसी रियायत के सख्त कदम उठाए जाएंगे।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!