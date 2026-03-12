क्या अब हिमाचल से पंजाब आने वाली गाड़ियों पर भी लगेगा Entry Tax, सामने आई बड़ी खबर

हिमाचल से पंजाब आने वालों के लिए बेहद ही जरुरी खबर सामने आई है।

पंजाब डेस्क : हिमाचल से पंजाब आने वालों के लिए बेहद ही जरुरी खबर सामने आई है। दरअसल, हिमाचल से आने वाली गाड़ियों पर एंट्री टैक्स लगा सकता है। चर्चा है कि पंजाब सरकार हिमाचल प्रदेश के रजिस्ट्रेशन नंबर वाली गाड़ियों पर एंट्री टैक्स लगाने पर विचार कर रही है। हिमाचल के "टिट-फॉर-टैट" (जैसे को तैसा) रवैये के जवाब में यह कदम उठाया जा सकता है।

हाल ही में Himachal Pradesh सरकार ने अपने राज्य में प्रवेश करने वाली गाड़ियों से करीब 170 रुपये का एंट्री टैक्स लेना शुरू किया है। इसी के बाद पंजाब सरकार भी इस तरह के कदम पर विचार कर रही है। इस संबंध में पहले कानूनी पहलुओं का अध्ययन किया जा रहा है।

आपको बता दें कि, हिमाचल प्रदेश में 1 अप्रैल 2026 से गैर-हिमाचल रजिस्ट्रेशन गाड़ियों पर एंट्री टैक्स बढ़ाने का फैसला लिया गया है। नई दरों के लागू होने के बाद राज्य में प्रवेश करने वाली बाहरी गाड़ियों को पहले से अधिक टैक्स देना होगा। नई व्यवस्था के अनुसार निजी कारों से अब 170 रुपए एंट्री टैक्स लिया जाएगा, जबकि पहले यह 70 रुपए था। इसी तरह मिनी बसों के लिए 320, वाणिज्यिक बसों के लिए 600 रुपए और भारी मालवाहक वाहनों के लिए 900 रुपए एंट्री टैक्स निर्धारित किया गया है।

