Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • लुधियाना में अवैध निर्माण के खिलाफ निगम की सख्त कार्रवाई, बिल्डिंग की सील

लुधियाना में अवैध निर्माण के खिलाफ निगम की सख्त कार्रवाई, बिल्डिंग की सील

Edited By Kalash,Updated: 11 Mar, 2026 02:40 PM

ludhiana municipal corporation seals building

अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए नगर निगम ने मंगलवार को भदौड़ हाउस में एक गैर-कानूनी बिल्डिंग को सील कर दिया

लुधियाना : अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए नगर निगम ने मंगलवार को भदौड़ हाउस में एक गैर-कानूनी बिल्डिंग को सील कर दिया और एक और मंजिल बनाने के लिए इमारत में लगाई गई शटरिंग को भी हटा दिया। नगर निगम जोन A की बिल्डिंग ब्रांच ने नगर निगम कमिश्नर डॉ. नीरू कत्याल गुप्ता के निर्देश पर गैर-कानूनी निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की।

बिल्डिंग ब्रांच के अधिकारियों ने बताया कि नगर निगम को गैर-कानूनी निर्माण के खिलाफ शिकायत मिली थी, जिसके बाद मालिक को गैर-कानूनी निर्माण रोकने के लिए नोटिस दिया गया था। पर मालिक ने गैर-कानूनी निर्माण जारी रखा, जिसके बाद मंगलवार को कार्रवाई की गई और बिल्डिंग को सील कर दिया गया। इसके अलावा मालिक बिल्डिंग में दूसरी मंजिल बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शटरिंग हटा दी गई है। इस दौरान नगर निगम के अधिकारियों ने निवासियों से अपील की है कि वे नगर निगम से बिल्डिंग प्लान पास करवाने के बाद ही निर्माण का काम शुरू करें, नहीं तो अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

PunjabKesari

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!