लुधियाना : अदालत परिसर से कैदी फरार, पुलिस कर रही छापेमारी

लुधियाना (गीतांजलि): लुधियाना में अदालत में पेशी के दौरान आरोपी के पुलिस हिरासत से फरार हो जाने की खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार एक आरोपी अदालत में पेशी के दौरान पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। घटना के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और आरोपी की तलाश के लिए अलग-अलग इलाकों में छापेमारी की जा रही है।

जानकारी के मुताबिक आरोपी की पहचान स्टीफन सिद्धू के रूप में हुई है। उसे थाना सलेम टाबरी की पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में गिरफ्तार किया था। 18 जनवरी को उसे जिला अदालत लुधियाना में पेश किया गया, जहां से पुलिस ने एक दिन का रिमांड हासिल किया।

अदालत से बाहर निकलते समय, वकीलों की पार्किंग के पास आरोपी ने मौके का फायदा उठाते हुए अपने हाथ से हथकड़ी खिसका ली। आरोप है कि उसने ड्यूटी पर तैनात सब-इंस्पेक्टर कश्मीर सिंह को धक्का दिया और वहां खड़ी गाड़ियों व लोगों की आड़ लेकर भाग निकला।

आरोपी के फरार होने के बाद थाना डिवीजन नंबर-5 की पुलिस ने उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत नया मामला दर्ज किया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी को जल्द पकड़ने के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं और आसपास के इलाकों में लगातार दबिश दी जा रही है। फिलहाल पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि सुरक्षा में कहां चूक हुई और आरोपी हथकड़ी होते हुए कैसे फरार होने में सफल रहा।

