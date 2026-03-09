Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • लुधियाना में पुलिस टीम पर हमला: नशे में धुत युवक ने ASI पर कांच से किया वार, वर्दी फाड़ी

लुधियाना में पुलिस टीम पर हमला: नशे में धुत युवक ने ASI पर कांच से किया वार, वर्दी फाड़ी

Edited By Vatika,Updated: 09 Mar, 2026 09:16 AM

attack on ldh police

महानगर में कानून का खौफ खत्म होता नजर आ रहा है, जहां अब खाकी पर भी हमला करने से

लुधियाना(राज): महानगर में कानून का खौफ खत्म होता नजर आ रहा है, जहां अब खाकी पर भी हमला करने से अपराधी गुरेज नहीं कर रहे। लुधियाना पी.सी.आर.-21 में तैनात पुलिस कर्मियों पर ड्यूटी के दौरान हमला करने और सरकारी कार्य में बाधा डालने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। शराब के नशे में धुत एक युवक ने न केवल ए.एस.आई. की वर्दी फाड़ दी, बल्कि पुलिस कर्मी पर कांच की बोतल से हमला कर उसे घायल कर दिया।

इस मामले में थाना मोती नगर की पुलिस ने आरोपी सलीम मसीह विक्की के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार, पी.सी.आर.-21 में तैनात शिकायतकर्ता मुलाजिम बलविंदर सिंह ने बताया कि 7 मार्च को वह अपने साथी कर्मचारी ए.एस.आई. सरबजीत सिंह के साथ ड्यूटी पर तैनात थे। इसी दौरान कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि मोहित कुमार नामक व्यक्ति का अपने चचेरे भाई सलीम मसीह के साथ झगड़ा हो रहा है। सूचना मिलते ही जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची, तो देखा कि आरोपी सलीम मसीह अपने चाचा तिलक मसीह के साथ मारपीट कर रहा था।

जब पुलिस टीम ने बीच-बचाव कर उसे रोकने की कोशिश की, तो अत्यधिक शराब पीए हुए सलीम मसीह ने पुलिस वालों के साथ ही धक्का-मुक्की शुरू कर दी। हंगामा इतना बढ़ गया कि आरोपी ने ए.एस.आई. सरबजीत सिंह की वर्दी फाड़ दी और सरकारी ड्यूटी में खलल डाला। इसी बीच आरोपी ने उसे जान से मारने की नीयत से उसके गले पर कांच से हमला करने की कोशिश की। बचाव के दौरान कांच का वार मुलाजिम के बाएं कंधे पर लगा, जिससे वह घायल हो गया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी विक्की (सलीम) मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसकी तलाश के लिए छापेमारी शुरू कर दी है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!