हाई-टेक नाका तोड़ फरार कार का पुलिस ने किया पीछा, घटा हादसा, ASI समेत 2 घायल

समराला: यहां नजदीक पुलिस चौकी हेडों पर चेकिंग के लिए बनाए गए हाई-टेक नाके को तोड़ने वाली कार का पीछा कर रही पुलिस की गाड़ी पलटने से एक ASI समेत दो पुलिसवाले घायल हो गए। स्थानीय पुलिस स्टेशन चीफ हरविंदर सिंह ने बताया कि पुलिस ने लुधियाना से चंडीगढ़ जाने वाली गाड़ियों और संदिग्ध लोगों की चेकिंग के लिए चौकी हेडों पर नाका लगाया था। इसी दौरान लुधियाना की तरफ से आ रही एक स्विफ्ट कार को रोकने के लिए जब बैरिकेड लगाए गए, तो स्विफ्ट कार का ड्राइवर बैरिकेड तोड़कर भाग गया।
उन्होंने बताया कि पुलिसवालों ने इस गाड़ी का पीछा किया और जब वे गांव नानोवाल के पास फरार कार के पास पहुंचे, तो उसने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार दी, जिससे पुलिस की गाड़ी पलट गई। इस घटना में एक ASI गुरवीर सिंह और एक दूसरे पुलिसवाले को मामूली चोटें आईं। उन्होंने फरार कार के नंबर समेत कार में सवार दो लोगों के खिलाफ हत्या की कोशिश समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया है।
