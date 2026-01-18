लुधियाना: शादी में वेटर ने चुराया गहनों और नकदी से भरा बैग, CCTV में कैद

वेटर को लगा कि उसे कोई देख नहीं रहा, लेकिन उसकी हरकत कैमरे में कैद हो गई।

लुधियाना (गौतम) : लुधियाना के पख्खोवाल रोड पर स्थित सर्टलिंग रिजॉर्ट में आयोजित एक शादी समारोह के दौरान वेटर ने गहनों और नकदी से भरा बैग चुरा लिया। वेटर को लगा कि उसे कोई देख नहीं रहा, लेकिन उसकी हरकत कैमरे में कैद हो गई।

कैमरे की फुटेज में देखा जा सकता है कि वेटर ने पहले ही अपना कोट उतारकर हाथ में पकड़ रखा था और उसकी नजर बैग पर थी। वह पीछे से बैग वाले स्थान पर गया और पलक झपकते ही बैग चुरा कर फरार हो गया। वारदात के बाद समारोह में अफरा-तफरी मच गई। आयोजकों ने तुरंत इस घटना की सूचना थाना सदर पुलिस को दी, और पुलिस मौके पर पहुंच गई।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here