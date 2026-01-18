Main Menu

  • लुधियाना: शादी में वेटर ने चुराया गहनों और नकदी से भरा बैग, CCTV में कैद

Edited By VANSH Sharma,Updated: 18 Jan, 2026 08:32 PM

waiter steals cash and jewelry at ludhiana wedding caught on cctv

वेटर को लगा कि उसे कोई देख नहीं रहा, लेकिन उसकी हरकत कैमरे में कैद हो गई।

लुधियाना (गौतम) : लुधियाना के पख्खोवाल रोड पर स्थित सर्टलिंग रिजॉर्ट में आयोजित एक शादी समारोह के दौरान वेटर ने गहनों और नकदी से भरा बैग चुरा लिया। वेटर को लगा कि उसे कोई देख नहीं रहा, लेकिन उसकी हरकत कैमरे में कैद हो गई।

कैमरे की फुटेज में देखा जा सकता है कि वेटर ने पहले ही अपना कोट उतारकर हाथ में पकड़ रखा था और उसकी नजर बैग पर थी। वह पीछे से बैग वाले स्थान पर गया और पलक झपकते ही बैग चुरा कर फरार हो गया। वारदात के बाद समारोह में अफरा-तफरी मच गई। आयोजकों ने तुरंत इस घटना की सूचना थाना सदर पुलिस को दी, और पुलिस मौके पर पहुंच गई।

