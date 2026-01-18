Main Menu

लुधियाना पुलिस की त्वरित कार्रवाई, अवैध पिस्तौल के साथ युवक काबू में

Edited By VANSH Sharma,Updated: 18 Jan, 2026 08:17 PM

ludhiana police nab youth with illegal pistol

उन्हें सूचना मिली कि धीरज कुमार अपने पास अवैध पिस्तौल रखकर वारदात को अंजाम देने के लिए शिव शक्ति होम कॉलोनी के पास घूम रहा है।

लुधियाना (गौतम): हैबोवाल इलाके के चूहड़पुर रोड का रहने वाला एक युवक थाना हैबोवाल की पुलिस ने अवैध पिस्तौल के साथ काबू कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी की पहचान न्यू दीप नगर, चूहड़पुर रोड निवासी धीरज कुमार के रूप में हुई है।

सब-इंस्पेक्टर विशाखा सिंह ने बताया कि उनकी पुलिस पार्टी गश्त के दौरान हैबोवाल के लाल चौक के पास मौजूद थी, तभी उन्हें सूचना मिली कि धीरज कुमार अपने पास अवैध पिस्तौल रखकर वारदात को अंजाम देने के लिए शिव शक्ति होम कॉलोनी के पास घूम रहा है।

इसके बाद पुलिस पार्टी ने रेड कर आरोपी को काबू कर लिया। आरोपी के पास से अवैध पिस्तौल और दो जिंदा कारतूस बरामद किए गए। शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसकी कई लोगों के साथ दुश्मनी है और उसने अपने बचाव के लिए अवैध पिस्तौल खरीदी थी। आरोपी ने यह भी कहा कि उसने किसी प्रवासी से 30 हजार रुपए में पिस्तौल खरीदी थी।

आरोपी को कोर्ट में पेश कर दो दिन के रिमांड पर लिया गया है। आरोपी नशे का आदी है। पुलिस आरोपी से इस मामले में आगे भी पूछताछ कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसने अवैध असलहा कहां से खरीदा था।

