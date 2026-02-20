सतलुज दरिया में रेत की अवैध माइनिंग करने वाले अज्ञात आरोपियों के खिलाफ पुलिस का Action

थाना मेहरबान की पुलिस ने माइनिंग विभाग के अधिकारी की शिकायत पर कार्रवाई

लुधियाना (अनिल): थाना मेहरबान की पुलिस ने माइनिंग विभाग के अधिकारी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए गांव जमालपुर लेली के सतलुज दरिया में अवैध तरीके से रेत की माईनिंग करने वाले अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।



जांच अधिकारी थानेदार सुरजीत सिंह ने बताया कि पुलिस को माइनिंग विभाग के अधिकारी मनप्रीत सिंह ने शिकायत दर्ज करवाते हुए बताया कि उनकी टीम द्वारा सतलुज दरिया में जमालपुर लेली का दौरा किया गया। यहां पर अवैध माइनिंग हुई देखी गई जिसके बाद उनके विभाग द्वारा पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस ने मामले पर कार्रवाई करते हुए अज्ञात आरोपियों के खिलाफ माइनिंग एक्ट अधीन मामला दर्ज कर लिया गया है।