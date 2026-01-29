कड़ाके की ठंड के बीच सरहद पर बड़ी कार्रवाई, BSF ने पाकिस्तानी घुसपैठिया किया ढेर

अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तैनात बीएसएफ जवानों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान से भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश कर रहे घुसपैठिये को मार गिराया है।

दीनानगर (हरजिंदर गोराया): अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तैनात बीएसएफ जवानों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान से भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश कर रहे घुसपैठिये को मार गिराया है। यह घटना बुधवार रात कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच गुरदासपुर जिले की भारत-पाक सीमा पर हुई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, बीएसएफ की 113 बटालियन की बीओपी घनिया के पास सतर्क जवानों ने अंतरराष्ट्रीय सीमा पार कर भारतीय क्षेत्र में दाखिल हो रहे घुसपैठिये को चुनौती दी। चेतावनी के बावजूद आगे बढ़ने पर जवानों ने फायरिंग की, जिसमें घुसपैठिया मारा गया।

घटना की सूचना मिलते ही बीएसएफ और स्थानीय पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए। इलाके को घेरकर तलाशी अभियान चलाया गया और पूरे मामले की जांच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां सीमा पर हालात पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं।

