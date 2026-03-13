Main Menu

बिक्रम मजीठिया का मुख्यमंत्री भगवंत मान पर तंज, कहा-'खतरा है तो मुर्गीखाना खोल लें'

13 Mar, 2026

गुरदासपुर : शिरोमणि अकाली दल के सीनियर नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने आज मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान पर तंज कसते हुए कहा कि वह मुर्गीखाना क्यों नहीं खोल लेता? मान के पुराने बयान का हवाला देते हुए मजीठिया ने कहा कि पहले वह नेताओं की सुरक्षा पर सवाल उठाते थे और कहते थे कि जिसे इतना खतरा है, तो वह मुर्गीखाना खोल लें। उन्होंने कहा कि आज सबसे ज्यादा पुलिस भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में लगी है, अब वह खुद मुर्गीखाना क्यों नहीं खोल लेता। उन्होंने कहा कि आज अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के साथ हेलीकॉप्टर में घूम रहा है।

इसके साथ ही उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि आज भगवंत मान सबसे बड़े राशन घोटाले के किंग बनकर उभरे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर गर्भवती महिलाओं और बच्चों के राशन की जांच की जाए तो कम से कम 1500 से 2000 करोड़ रुपये की गड़बड़ी निकल सकती है। उन्होंने कहा कि भगवंत मान ने वेरका से यह काम छीनकर ब्लैकलिस्टेड प्राइवेट कंपनियों को दे दिया, जिन्होंने घटिया सामान भेजा और करोड़ों रुपये का बिल बनाया।

मजीठिया ने आरोप लगाया कि माघी मेले में एक प्रोग्राम के लिए उन्होंने दिल्ली वालों से 4 करोड़ रुपये का टेंट लगवा दिया। इस प्रोग्राम के दौरान उन्होंने सिर्फ 70 लाख रुपये का खाना ही खिला दिया जिसमें से हर प्लेट पर 2500 रुपये खर्च हुए। मजीठिया ने आरोप लगाया कि उन्होंने गुरु घर के प्रोग्राम को भी लूट लिया और चले गए। उन्होंने कहा कि आज पंजाब को काले अंग्रेजों से आजादी दिलाने की जरूरत है। उन्होंने आरोप लगाया कि भगवंत मान कुर्सी के लिए पंजाब के सारे फायदे बेचने को तैयार हैं। उन्होंने पंजाब पर 5 लाख करोड़ रुपये का कर्ज चढ़ा दिया है, यह कर्ज भगवंत मान को नहीं बल्कि पंजाबियों को चुकाना होगा। 

अकाली नेता ने आगे कहा कि भगवंत मान की टिप्पणियों से पंजाबियों का सिर शर्म से झुक गया है। उन्होंने कहा कि हमारी बेटियां और बहनें भी इन्हीं स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने जाती हैं। ये बातें मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देतीं। उन्होंने लोगों से ऐसे बयानों के लिए मुख्यमंत्री मान के खिलाफ मोर्चा लगाने की भी अपील की।

