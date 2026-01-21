Main Menu

लुधियाना में भड़के ऑटो चालक, खोला मोर्चा, दे दिया अल्टीमेटम, जानें पूरा मामला

Edited By Urmila,Updated: 21 Jan, 2026 03:16 PM

auto drivers protest in ludhiana

लुधियाना के टैक्सी और कमर्शियल वाहन चालकों ने शहर में बढ़ते अवैध परिवहन के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई है।

लुधियाना : लुधियाना के टैक्सी और कमर्शियल वाहन चालकों ने शहर में बढ़ते अवैध परिवहन के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई है। बुधवार को उन्होंने पुलिस और जिला प्रशासन को ज्ञापन के रूप में अल्टीमेटम सौंप कर चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर तुरंत कार्रवाई नहीं हुई, तो वे अपने वाहनों की चाबियां प्रशासन के हवाले कर देंगे।

auto driver portest

चालकों का आरोप है कि कई निजी वाहन बिना वैध परमिट के टैक्सी और कमर्शियल काम कर रहे हैं। ये वाहन मोबाइल ऐप्स के जरिए यात्रियों को ले जा रहे हैं, जिससे वैध टैक्सी चालकों का रोजगार प्रभावित हो रहा है। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि अवैध वाहनों की पहचान कर उन्हें जब्त किया जाए और उनके मालिकों पर जुर्माना लगाया जाए।

कुनाल शर्मा नामक एक ड्राइवर ने कहा कि वे हर साल टैक्स और परमिट फीस जमा करते हैं, लेकिन प्रशासन की लापरवाही और अवैध वाहनों के कारण उनका व्यवसाय दिन-ब-दिन कमजोर हो रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो चालकों की हड़ताल और गाड़ियों की चाबियां सौंपने का कदम उठाया जाएगा।

चालकों ने यह भी कहा कि सरकारी अधिकारियों द्वारा अवैध वाहनों को बढ़ावा देने की स्थिति में उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। शहर के प्रमुख इलाकों में अवैध गाड़ियों की गतिविधियों से बस और वैध टैक्सी चालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है।

