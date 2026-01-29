Main Menu

Breaking News : जालंधर के सभी स्कूलों-कॉलेजों में छुट्टी का ऐलान

Edited By Sunita sarangal,Updated: 29 Jan, 2026 06:59 PM

स्कूलों/कॉलेजों के विद्यार्थियों की सुविधा व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला जालंधर की सीमा के अंदर आने वाले सभी सरकारी/गैर सरकारी स्कूलों/कॉलेजों में 31 जनवरी 2026 को पूरे दिन की छुट्टी का ऐलान किया गया है।

जालंधर: श्री गुरु रविदास जी के प्रकाश पर्व के संबंध में 31 जनवरी 2026 को जिला जालंधर में निकाली जाने वाली विशाल शोभायात्रा के मद्देनजर डिप्टी कमिश्नर डा. हिमांशु अग्रवाल द्वारा लोगों की धार्मिक भावनाओं और स्कूलों/कॉलेजों के विद्यार्थियों की सुविधा व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला जालंधर की सीमा के अंदर आने वाले सभी सरकारी/गैर सरकारी स्कूलों/कॉलेजों में 31 जनवरी 2026 को पूरे दिन की छुट्टी का ऐलान किया गया है।

आदेशों में यह भी कहा गया है कि जिन स्कूलों/कॉलेजों में बोर्ड/यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं उक्त तिथि पर निर्धारित है, उन संबंधित कक्षाओं पर इस छुट्टी के आदेश लागू नहीं होंगे।

