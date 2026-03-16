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जालंधर में 6 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी के बाद पुलिस अलर्ट, SP आकृषि जैन बयान आया सामने

Edited By Kamini,Updated: 16 Mar, 2026 12:53 PM

police statement following bomb threat to schools

शहर में एक बार फिर स्कूलों को धमकी भरे ई-मेल मिलने से हड़कंप मच गया।

जालंधर: शहर में एक बार फिर स्कूलों को धमकी भरे ई-मेल मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार जालंधर में ई मेल के जरिए 6 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी है। इस ई-मेल में स्कूलों के अलावा दिल्ली जाने वाली एक ट्रेन, विधानसभा और डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। बताया जा रहा है कि यह ई-मेल खालिस्तान नेशनल आर्मी के नाम से भेजी गई हैं।

इसी बीच मामले को लेकर SP आकर्षि जैन का बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि कई स्कूलों को धमकी भरे ई-मेल मिलने की सूचना मिली है। इसके बाद तुरंत पुलिस टीमें स्कूलों में भेज दी गई हैं और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने लोगों से घबराने की बजाय शांत रहने की अपील की है। SP ने बताया कि ई-मेल को ट्रेस करने के लिए साइबर टीम लगातार काम कर रही है और आईपी एड्रेस की जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों के साथ-साथ स्कूल प्रबंधन भी संपर्क में है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर लिया जाएगा।

आपको बता दें कि, पहली ई-मेल में एपीजे स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल समेत एक अन्य स्कूल, विधानसभा और डॉ. अंबेडकर की प्रतिमा का जिक्र किया गया। वहीं दूसरी ई-मेल में St. Soldier Divine Public, Akal Academy और CT Group का नाम लिखा गया है। धमकी मिलने के बाद एहतियातन एपीजे स्कूल में बच्चों को छुट्टी दे दी गई, जबकि अन्य स्कूलों में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है।

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