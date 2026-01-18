लुधियाना पुलिस की कार्रवाई, सेंट्रल जेल से फरार हवालाती किया काबू

लुधियाना से रिपोर्ट: पंजाब के लुधियाना में उस समय हड़कंप मच गया जब सेंट्रल जेल के बाहर से एक हवालाती पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया।

लुधियाना (गीतांजलि) : लुधियाना से रिपोर्ट: पंजाब के लुधियाना में उस समय हड़कंप मच गया जब सेंट्रल जेल के बाहर से एक हवालाती पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। हालांकि, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को बाद में काबू कर लिया। इस मामले में आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 262 और 265 के तहत केस दर्ज किया गया है।

जानकारी के मुताबिक, थाना डिवीजन नंबर 5 के एक मामले में न्यायिक रिमांड पर भेजे गए आरोपी मोहित थापर उर्फ साईं, निवासी किशनपुरा रोड, जालंधर, को 17 जनवरी 2026 को सेंट्रल जेल लुधियाना में दाखिल करवाया जा रहा था। इसी दौरान वह मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया।

बताया जा रहा है कि आरोपी को जेल में पेश करने के लिए ASI धर्मवीर सिंह लेकर पहुंचे थे। फरारी की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में खलबली मच गई और आरोपी की तलाश के लिए टीमों का गठन किया गया।

जांच अधिकारी ASI दिनेश कुमार ने बताया कि फरार हवालाती को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि फरारी के दौरान किस स्तर पर लापरवाही हुई और क्या इसमें किसी पुलिस कर्मचारी की भूमिका रही।

