आम आदमी पार्टी में घमासान, लुधियाना नगर निगम का गणतंत्र दिवस समारोह विवादों में घिरा

नगर निगम के गणतंत्र दिवस समारोह पर विवादों का साया देखने को मिला।

लुधियाना (हितेश): नगर निगम के गणतंत्र दिवस समारोह पर विवादों का साया देखने को मिला। जहां पहले नवनियुक्त कमिश्नर नीरू कतयाल के शामिल न होने को लेकर चर्चा हो रही है वहीं मेयर व जोनल कमिश्नर पर अनदेखी का आरोप लगा। सीनियर डिप्टी मेयर व डिप्टी मेयर द्वारा भी कार्यक्रम का बायकाट करने की बात सामने आई है।



इस संबंध में सीनियर डिप्टी मेयर राकेश पराशर का कहना है कि नगर निगम द्वारा कई सालों से लगातार किसी भी समारोह के लिए बाकायदा कार्ड जारी किया जाता है लेकिन इस बार गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर ऐसी कोई सूचना नहीं दी गई। इसके बावजूद भी वह डिप्टी मेयर प्रिंस जौहर के साथ जोन डी ऑफिस सराभा नगर में पहुंच गए लेकिन उस समय तक मेयर नहीं आई थी तो जोनल कमिश्नर सेखों ने उन्हें अंदर ऑफिस में बिठा दिया।





इसके बाद मेयर के आने पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा दिया गया और उन्हें सूचना तक नहीं दी गई। इस पर सीनियर डिप्टी मेयर व डिप्टी मेयर समारोह में शामिल होने की बजाय वापिस आ गए। इससे आम आदमी पार्टी में चल रहे घमासान की तस्वीर साफ हो गई है हालांकि मेयर द्वारा बाद में संपर्क करके नाराज नेताओं को शांत करने की कोशिश की गई, लेकिन बात नहीं बनी। इसे लेकर सीनियर डिप्टी मेयर ने पार्टी के सामने मुद्दा उठाने की बात कही है और सारे मामले के जोनल कमिश्नर सेखों को जिम्मेदार ठहराया है, जिसके खिलाफ सरकार को शिकायत की जाएगी।

