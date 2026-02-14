ISC 12वीं की परीक्षा: English के पेपर ने Students को किया कन्फ्यूज, पढ़ें...

कौंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE) की ओर से आई.एस.सी. (12वीं कक्षा) की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई हैं।

लुधियाना (विक्की): कौंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE) की ओर से आई.एस.सी. (12वीं कक्षा) की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। परीक्षाओं के दूसरे दिन आज शहर के विभिन्न केंद्रों पर इंगलिश विषय का पेपर आयोजित किया गया। इससे पूर्व कल साइकोलॉजी (मनोविज्ञान) विषय की परीक्षा के साथ इन बोर्ड परीक्षाओं का आगाज हुआ था।

परीक्षा केंद्र से बाहर निकले विद्यार्थियों के चेहरों पर मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। गुरु नानक पब्लिक स्कूल, मॉडल टाऊन एक्सटैंशन के परीक्षा केंद्र के बाहर विद्यार्थियों ने बताया कि इंग्लिश का पेपर कुल मिलाकर ठीक था, लेकिन ग्रामर वाला हिस्सा काफी कठिन रहा, जिसे हल करने में उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ी।

