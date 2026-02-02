Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Punjab: कानूनगो की नायब तहसीलदार के पद पर Promotion, पढ़ें पूरी लिस्ट

Punjab: कानूनगो की नायब तहसीलदार के पद पर Promotion, पढ़ें पूरी लिस्ट

Edited By Kamini,Updated: 02 Feb, 2026 02:55 PM

promotion to the post of deputy tehsildar of kanungo

पंजाब सरकार ने पंजाब नायब तहसीलदार (ग्रुप-बी) सेवा नियम, 2019 के नियम-6 के तहत बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है।

पंजाब डेस्क : पंजाब सरकार ने पंजाब नायब तहसीलदार (ग्रुप-बी) सेवा नियम, 2019 के नियम-6 के तहत बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। इसके अंतर्गत पदोन्नति कोटे की रिक्त पदों पर कानूनगो अधिकारियों को नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्नत किया गया है। सरकारी आदेश के अनुसार, पदोन्नत अधिकारियों को Punjab Civil Services (Revised Pay) Rules, 2021 के तहत लेवल-12 वेतनमान प्रदान किया जाएगा। इस वेतनमान में 43,000 रुपये मूल वेतन निर्धारित किया गया है।

यह पदोन्नति रजिस्टर-बी के अंतर्गत खाली पड़ी पदोन्नति कोटे की सीटों पर की गई है। आदेश में कहा गया है कि पदोन्नत अधिकारी अब नायब तहसीलदार के रूप में अपनी सेवाएं देंगे। सरकार ने 16 कानूनगों अधिकारियों को पदोन्नत किया है, जिनमें सवर्ण सिंह, रजिंदर सिंह, गुरदीप लाल, करमजीत सिंह, सुखबीर सिंह, गुरचरण सिंह आदि शामिल हैं। पदोन्नत हुए अधिकारियों की सूची निम्नलिखित है:-

PunjabKesari

PunjabKesari

और ये भी पढ़े

PunjabKesari

PunjabKesari

PunjabKesari

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!