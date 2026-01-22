Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Punjab: बड़े भाई ने छोटे भाई को बेरहमी से उतारा मौ/त के घाट, वजह जान रह जाएंगे हैरान

Punjab: बड़े भाई ने छोटे भाई को बेरहमी से उतारा मौ/त के घाट, वजह जान रह जाएंगे हैरान

Edited By Kamini,Updated: 22 Jan, 2026 02:02 PM

brother brutally murder younger brother

पंजाब में रिश्तों को तार-तार करने वाली एक दर्दनाक घटना सामने आई है।

बरनाला/धनौला (विवेक): पंजाब में रिश्तों को तार-तार करने वाली एक दर्दनाक घटना सामने आई है, बरनाला जिले के धनौला थाने के गांव कुब्बे में एक बड़े भाई ने अपने ही छोटे भाई की डंडे से पीट-पीटकर बेरहमी से हत्या कर दी। मृतक की पहचान 32 साल के हरजीत सिंह पुत्र करनैल सिंह के रूप में हुई है, जिसका खून से लथपथ शव सरसों के खेत से बरामद हुआ। इस हमले में हरजीत सिंह का दोस्त संदीप सिंह भी गंभीर रूप से घायल हो गया।

जानकारी के मुताबिक, मृतक हरजीत सिंह और उसका बड़ा भाई गुरदीप सिंह गांव कुब्बे के रहने वाले थे लेकिन उनकी जमीन पड़ोसी गांव बुगरान (लोंगोवाल थाना) की सीमा में आती है। ये दोनों भाई खेती के साथ-साथ सब्जी भी उगाते थे। कल हरजीत सिंह अपने दोस्त संदीप सिंह के साथ खेत में बने मोटर रूम में बैठा था, इसी दौरान बड़ा भाई गुरदीप सिंह वहां पहुंच गया। पहले दोनों भाइयों में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, जो धीरे-धीरे खूनी संघर्ष में बदल गई। गुस्से में गुरदीप सिंह ने अपने छोटे भाई हरजीत सिंह के सिर पर डंडे से कई वार किए। हमला इतना जोरदार था कि हरजीत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। उसे बचाने आए संदीप सिंह भी हमले में घायल हो गए, लेकिन जान बचाकर वहां से भागने में कामयाब रहे।

ड्रग्स बना झगड़े की जड़

DSP हरविंदर सिंह ने घटनास्थल का जायजा लेने के बाद बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि हत्या की मुख्य वजह 'ड्रग्स' थी। मृतक हरजीत सिंह ड्रग्स का आदी था और उस पर पहले भी ड्रग्स और लड़ाई-झगड़ों के कई केस दर्ज थे। बड़ा भाई गुरदीप सिंह अक्सर उसे ड्रग्स लेने से रोकता था, जिसकी वजह से घर में अक्सर झगड़ा होता रहता था। कल भी ड्रग्स की बात पर हुई बहस ने इतना भयानक रूप ले लिया कि गुरदीप सिंह ने अपने ही भाई की हत्या कर दी। पुलिस को मोटर के कमरे से शराब की बोतलें और खून के निशान भी मिले हैं।

पता चला है कि दोनों भाइयों के माता-पिता की पहले ही मौत हो चुकी है। मृतक हरजीत सिंह सिंगल था और अपने बड़े भाई के साथ रहता था। नशे की लत ने न सिर्फ हरजीत सिंह की ज़िंदगी खत्म कर दी, बल्कि बड़े भाई को भी कातिल बनाकर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। पुलिस ने मृतक के चचेरे भाई के बयानों के आधार पर गुरदीप सिंह के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। घटना की जानकारी मिलते ही लोंगोवाल थाने की पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और सबूत इकट्ठा किए और बॉडी को पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। DSP हरविंदर सिंह ने कहा कि आरोपी को पकड़ने के लिए रेड की जा रही है और अगर इस मामले में कोई और शामिल पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। गांव के सरपंच हरदेव सिंह ने घटना पर गहरा दुख जताया और कहा कि नशे को लेकर हुए झगड़े से पूरे गांव में दुख की लहर है। साथ ही, पुलिस ने नशे के खिलाफ मुहिम तेज करने की बात दोहराई है ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।

और ये भी पढ़े

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!