भदौड़ में बड़ी वारदात, मामुली बात पर चली ताबड़तोड़ गोलियां

बरनाला (पुनीत): पंजाब के अलग-अलग जिलों में आजकल गुंडागर्दी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ऐसी ही एक घटना बरनाला के भदौड़ में हुई, जहां मामुली झगड़ा बड़े विवाद में बदल गया। इस दौरान व्यक्तियों द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। इस घटना के दौरान भदौड़ के दो युवकों पर भी हमला किया गया, हालांकि कोई घायल नहीं हुआ।

जानकारी के मुताबिक घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची भदौड़ पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर एक पिस्तौल और दो गाड़ियां बरामद की हैं। भदौड़ थाने के डी.एस.पी. गुरप्रीत सिंह सिद्धू तपा और भदौड़ थाने के इंस्पेक्टर हरसिमरनजीत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि बीती रात करीब 8:30 बजे रिशु गर्ग पुत्र सुरिंदर कुमार (काला) और उसका दोस्त हरप्रीत सिंह पुत्र प्रेम सिंह निवासी भदौड़ कुछ खाने-पीने के लिए जैक्स पिज्जा हट, तिनकोनी भदौड़ गए थे। इस दौरान जैक्स पिज्जा हट पर पहले से बैठे गांव सैदोके जिला (मोगा) के रहने वाले जसवीर सिंह सिरा अपनी पत्नी और मां के साथ बैठकर कुछ खा-पी रहे थे।

इसी बीच जसवीर सिंह सिरा की किसी बात पर रिशु गर्ग और हरप्रीत सिंह से बहस हो गई, लेकिन बहस के बाद रिशु गर्ग और हरप्रीत सिंह को समझाकर घर भेज दिया गया। उसके बाद जसवीर सिंह सिरा ने अपने साथियों अवतार सिंह, सुखवीर सिंह, सचिन खान, सुखजीत सिंह, गांव सैदोके जिला मोगा के रहने वाले और गुरप्रीत सिंह, गांव बुर्ज हमीरा के रहने वाले, राजवीर सिंह, गुरजंत सिंह के बेटे, बधनी कला जिला (मोगा) को बुला लिया। रिशु गर्ग और हरप्रीत सिंह से लड़ने के लिए वे रिशु गर्ग के चाचा की किराने की दुकान पर गए और लड़ाई की। लड़ाई के दौरान हरप्रीत सिंह, बेटे प्रेम सिंह, निवासी भदौर के सिर पर और प्रिंस कुमार, बेटे दलीप चंद के हाथ पर गंभीर चोटें आईं।

घायल होने की वजह से जब आस-पास के मार्केट के दुकानदार जसवीर सिंह सिरा और उसके साथियों का पीछा करने लगे, तो बधनी कलां के रहने वाले राजवीर सिंह ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद वह अपने साथियों के साथ भाग गया। जब भदौड़ थाने के इंस्पेक्टर हरसिमरनजीत सिंह को इस बारे में पता चला, तो वह तुरंत अपनी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। डी.एस.पी. गुरप्रीत सिंह सिद्धू और भदौड़ थाने के इंस्पेक्टर हरसिमरनजीत सिंह ने बताया कि प्रिंस कुमार बेटे दलीप चंद के बयानों के आधार पर भदौर थाने में अवतार सिंह, सुखवीर सिंह, सचिन खान, सुखजीत सिंह सभी गांव सैदोके और गुरप्रीत सिंह गांव बुर्ज हमीरा, राजवीर सिंह निवासी बधनी कलां के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

