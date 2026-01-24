Main Menu

पंजाब में महिला की बेरहमी से हत्या, हैरान कर देगा पूरा मामला

Edited By Kamini,Updated: 24 Jan, 2026 07:15 PM

woman brutally murdered in punjab

पंजाब में एक महिला की बेरहमी से हत्या करने का मामला सामने आया है।

भवानीगढ़ (विकास मित्तल): पंजाब में एक महिला की बेरहमी से हत्या करने का मामला सामने आया है। पास के गांव बलद कलां में एक विधवा महिला को इसलिए बेरहमी से पीटा गया क्योंकि उसने अपने पड़ोसी को गाली-गलौज करने से रोका था। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में पति-पत्नी समेत 4 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस को दी शिकायत में गुरध्यान सिंह (उम्र 19 साल) पुत्र जरनैल सिंह निवासी गांव बालद कलां ने बताया कि उसकी 2 बड़ी बहनों की शादी हो चुकी है और वह अपनी छोटी बहन प्रदीप कौर और मां मंजीत कौर के साथ रहता था। उसने बताया कि उसका पड़ोसी गुरचेत सिंह कथित तौर पर शराब का आदी है और अक्सर नशे में उसके परिवार के साथ गाली-गलौज करता था। गुरध्यान के मुताबिक, 19 जनवरी की शाम को जब वह अपने घर पर था, तो गुरचेत सिंह उसके घर के गेट के सामने खड़ा हो गया और ऊंची आवाज में गाली-गलौज करने लगा। जब उसकी मां मनजीत कौर गली में गई और उसे ऐसा करने से रोका तो गुरचेत सिंह और उसकी भाभी रीना कौर, जो बलविंदर सिंह की पत्नी है, ने मनजीत कौर को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया।

इस दौरान बलविंदर सिंह ने मनजीत कौर को मारने की नीयत से सिर पर कई बार डंडे से वार किया, जबकि मग्घर सिंह भी मौके पर पहुंच गया और उसकी मां के साथ मारपीट की। गंभीर रूप से घायल मनजीत कौर को पहले भवानीगढ़ के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत देखते हुए उसे राजिंदरा अस्पताल पटियाला और बाद में PGI चंडीगढ़ रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। भवानीगढ़ थाने के इंचार्ज इंस्पेक्टर मालविंदर सिंह ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर गुरचेत सिंह और बलविंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मघर सिंह और रीना कौर फरार हैं। उन्हें गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की जा रही है।

