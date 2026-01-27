CM मान के हलके में बड़ा सियासी झटका! सुखबीर की मौजूदगी में कई नेता अकाली दल में शामिल

अलग-अलग पार्टियां छोड़कर शिरोमणि अकाली दल बादल में शामिल हुए हैं, उन्हें पार्टी में पूरा सम्मान दिया जाएगा और उन्होंने कहा कि पंजाब के लोग शिरोमणि अकाली दल बादल की सरकार को याद कर रहे हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में पंजाब में शिरोमणि अकाली दल...

धूरी (अश्वनी) - शिरोमणि अकाली दल बादल के क्षेत्र इंचार्ज धूरी रणजीत सिंह रंधावा के नेतृत्व में धूरी विधानसभा क्षेत्र के आजाद ब्लॉक समिति सदस्य रेशम सिंह बालियान, जगजीत सिंह फौजी पूर्व पंच सुल्तानपुर, जगसीर दास पूर्व पंच, जगदेव सिंह पूर्व पंच, सुखजिंदर सिंह पूर्व पंच, सुदागर खान, राज कुमार, गुरप्रीत सिंह अध्यक्ष गुरुद्वारा प्रबंधन समिति सुल्तानपुर, गुरदयाल सिंह कांजला, गुरजीत सिंह मीमसा, अमरजीत सिंह बेनरा, संजीव कुमार पिंटा, जीवन गर्ग, जीवन जहांगीर, महिपाल सिंह धूरी, जग्गी धूरी, हर्षदीप सिंह, सुखविंदर सिंह, बिट्टू सिंह, जीवन सिंह, रवि कुमार, मंजीत शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की मौजूदगी में सिंह पोमी राजोमाजरा, हरमिंदर सिंह ढींडसा हसनपुर, सरबजीत सिंह हसनपुर और अन्य नेता अलग-अलग पार्टियां छोड़कर शिरोमणि अकाली दल बादल में शामिल हुए। इस मौके पर शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने धुरी हलके के अलग-अलग नेताओं को चाशनी डालकर पार्टी में शामिल किया।

इस मौके पर हलका इंचार्ज रणजीत सिंह रंधावा कटरों की तारीफ करते हुए शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि रणजीत सिंह रंधावा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री भगवंत मान के विधानसभा हलके में नेता अलग-अलग पार्टियां छोड़कर शिरोमणि अकाली दल में शामिल हो रहे हैं। इस मौके पर हलका इंचार्ज रणजीत सिंह रंधावा कटरों ने कहा कि जो नेता अलग-अलग पार्टियां छोड़कर शिरोमणि अकाली दल बादल में शामिल हुए हैं, उन्हें पार्टी में पूरा सम्मान दिया जाएगा और उन्होंने कहा कि पंजाब के लोग शिरोमणि अकाली दल बादल की सरकार को याद कर रहे हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में पंजाब में शिरोमणि अकाली दल बादल की सरकार भारी बहुमत से बनेगी और पंजाब के लोग सुखबीर सिंह बादल को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं ताकि पंजाब का हर तरफ विकास हो सके। इस मौके पर तेजिंदर सिंह संघरेड़ी जिला अध्यक्ष शिरोमणि अकाली दल संगरूर, विनरजीत सिंह गोल्डी हल्का इंचार्ज सुनाम, गगनदीप सिंह खंडेबाद हल्का इंचार्ज लहरागागा, हरपाल सिंह खारियाल, सरबजीत सिंह रंधावा, गुरबख्श सिंह रंधावा, सरबजीत सिंह पूर्व सरपंच और दूसरे अकाली नेता और वर्कर मौजूद थे।