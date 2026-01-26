किसानों, व्यापारियों और आम लोगों के लिए राहत, मोदी सरकार ने दिया तोहफा

भाजपा जिला प्रधान दामन बाजवा ने कहा कि केंद्र की मोदी की लीडरशिप वाली भाजपा सरकार ने सुनाम, दिड़बा और लहरा हलके के लोगों को विकास का एक बड़ा तोहफा दिया है।

सुनाम ऊधम सिंह वाला (बंसल): भाजपा जिला प्रधान दामन बाजवा ने कहा कि केंद्र की मोदी की लीडरशिप वाली भाजपा सरकार ने सुनाम, दिड़बा और लहरा हलके के लोगों को विकास का एक बड़ा तोहफा दिया है। नैशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जल्द ही 24.50 करोड़ रुपएकी लागत से सुनाम-छाजली-लेहरा-जाखल रोड तैयार कर रहा है।

दमन बाजवा ने कहा कि यह रोड प्रोजैक्ट इलाके के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग थी। रोड की खराब हालत के कारण आम लोगों, किसानों, व्यापारियों, स्टूडैंट्स और मरीजों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था और एक्सीडैंट का भी खतरा रहता था।

इस प्रोजैक्ट के बारे में सबसे गर्व की बात यह है कि इसका पूरा खर्च एन.एच.ए.आई. के जरिए केंद्र सरकार उठा रही है, यह पंजाब के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार के वायदे को दिखाता है। उन्होंने कहा कि सुनाम-जाखल रोड बनने से इलाके की कनैक्टिविटी मजबूत होगी, किसानों और व्यापारियों को बहुत सुविधा होगी और आम लोगों के लिए सफर सुरक्षित और आसान होगा।

