लुधियाना के छात्र ने ICC T-20 World Cup में चमकाया नाम,  स्कूल का नाम किया रोशन

लुधियाना: गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल, पीएयू, लुधियाना के लिए यह अत्यंत गर्व का क्षण है कि पूर्व छात्र शेर बहादुर मल्ला ने नेपाल का प्रतिनिधित्व करते हुए आईसीसी टी-20 अंतरराष्ट्रीय वर्ल्ड कप 2026 में भाग लिया है। साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मंच तक पहुंचने की उनकी प्रेरणादायक यात्रा युवा खिलाड़ियों के लिए मिसाल बन गई है।
शेर बहादुर मल्ला ने 6वीं से 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल, पीएयू, लुधियाना में की। अपने स्कूली दिनों में उन्होंने लगातार उत्कृष्ट क्रिकेट प्रतिभा का प्रदर्शन किया। उन्होंने तीन बार राज्य स्तरीय अंडर-14, अंडर-17 और अंडर-19 टूर्नामेंट में स्कूल का प्रतिनिधित्व किया तथा स्कूल नेशनल क्रिकेट कैंप में भाग लेने का गौरव भी प्राप्त किया।
संघर्षपूर्ण पारिवारिक पृष्ठभूमि से आने वाले शेर के पिता एक स्थानीय शॉपिंग मॉल में सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्यरत हैं। उनकी सफलता उनके कठिन परिश्रम, समर्पण और अनुशासन का प्रमाण है। पढ़ाई में वे औसत छात्र थे, लेकिन कक्षा और मैदान दोनों जगह उनकी ईमानदारी, एकाग्रता और प्रतिबद्धता के लिए वे जाने जाते थे।
शेर ने 6वीं कक्षा से अपने स्कूल कोच अनिल कुमार के मार्गदर्शन में औपचारिक क्रिकेट प्रशिक्षण शुरू किया और 10वीं कक्षा तक कठोर अभ्यास जारी रखा। कोच अनिल कुमार ने उन्हें सभी प्रमुख स्कूल स्तरीय टूर्नामेंटों में प्रशिक्षित किया और उनके क्रिकेट करियर को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज भी अंतरराष्ट्रीय पहचान हासिल करने के बावजूद शेर अपने बचपन के कोच से जुड़े हुए हैं और नियमित रूप से उनसे सलाह लेते हैं।
आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप 2026 में इंग्लैंड के खिलाफ अपने पदार्पण मैच में शेर ने अपने पहले ही ओवर की पहली गेंद पर इंग्लैंड के ओपनिंग बल्लेबाज़ को आउट कर सनसनीखेज शुरुआत की, जो उनके वर्ल्ड कप सफर की एक सपनों जैसी शुरुआत रही।
वर्ल्ड कप में पदार्पण से पहले शेर ने प्रिंसिपल डॉ. प्रदीप कुमार, कोच अनिल कुमार और जगदीप सिंह से भावनात्मक वीडियो कॉल के माध्यम से बातचीत कर उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं प्राप्त कीं। शेर ने वर्ल्ड कप के बाद अपने विद्यालय आने का वादा किया है, जहां स्कूल प्रशासन ने उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें सम्मानित करने की योजना बनाई है।