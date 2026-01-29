लुधियाना : मेन रोड पर सरेआम वारदात, CCTV में कैद हुई सारी घटना

सारी घटना अंदर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है।

लुधियाना (राज): शहर में चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामला हैबोवाल मेन रोड का है, जहां शातिर चोरों ने एक होलसेल की दुकान को निशाना बनाते हुए करीब एक लाख की नकदी और सामान पर हाथ साफ कर दिया। सारी घटना अंदर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है। घटना का पता चलने के बाद दुकानदार ने पुलिस को सूचित किया। थाना हैबोवाल की पुलिस ने फुटेज कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, हैबोवाल मेन रोड पर स्थित 'STN ट्रेडर्स' (सिगरेट-बीड़ी होलसेल) के मालिक ज्योति जसरा को सुबह दुकान में चोरी होने का पता चला। जब तड़के सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए तो दुकान का शटर खुले हुए थे। चोरों ने बड़ी चालाकी से दुकान के शटर तोड़ रखे थे और अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा था। उन्होंने तुरत अपने रिश्तेदार को कॉल कर बताया। ज्योति जसरा के मुताबिक, चोर दुकान के गल्ले में रखी करीब एक लाख रुपए की नकदी ले उड़े हैं। नकदी के अलावा चोर दुकान से अन्य कीमती सामान भी चोरी कर ले गए हैं। पीड़ित ने तुरंत इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी।

सूचना मिलते ही थाना हैबोवाल की पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना करने के बाद आसपास के सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ले लिए हैं ताकि चोरों का सुराग लगाया जा सके। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है।

