Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • लुधियाना : मेन रोड पर सरेआम वारदात, CCTV में कैद हुई सारी घटना

लुधियाना : मेन रोड पर सरेआम वारदात, CCTV में कैद हुई सारी घटना

Edited By Kalash,Updated: 29 Jan, 2026 10:36 AM

ludhiana incident cctv

सारी घटना अंदर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है।

लुधियाना (राज): शहर में चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामला हैबोवाल मेन रोड का है, जहां शातिर चोरों ने एक होलसेल की दुकान को निशाना बनाते हुए करीब एक लाख की नकदी और सामान पर हाथ साफ कर दिया। सारी घटना अंदर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है। घटना का पता चलने के बाद दुकानदार ने पुलिस को सूचित किया। थाना हैबोवाल की पुलिस ने फुटेज कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, हैबोवाल मेन रोड पर स्थित 'STN ट्रेडर्स' (सिगरेट-बीड़ी होलसेल) के मालिक ज्योति जसरा को सुबह दुकान में चोरी होने का पता चला। जब तड़के सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए तो दुकान का शटर खुले हुए थे। चोरों ने बड़ी चालाकी से दुकान के शटर तोड़ रखे थे और अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा था। उन्होंने तुरत अपने रिश्तेदार को कॉल कर बताया। ज्योति जसरा के मुताबिक, चोर दुकान के गल्ले में रखी करीब एक लाख रुपए की नकदी ले उड़े हैं। नकदी के अलावा चोर दुकान से अन्य कीमती सामान भी चोरी कर ले गए हैं। पीड़ित ने तुरंत इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी।

सूचना मिलते ही थाना हैबोवाल की पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना करने के बाद आसपास के सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ले लिए हैं ताकि चोरों का सुराग लगाया जा सके। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!