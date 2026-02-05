Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • लुधियाना में दिल दहला देने वाला मामला, सु/साइड नोट में हुआ खुलासा

लुधियाना में दिल दहला देने वाला मामला, सु/साइड नोट में हुआ खुलासा

Edited By Kalash,Updated: 05 Feb, 2026 10:52 AM

ludhiana shocking case

महानगर में कर्ज या किसी रंजिश के चलते मानसिक प्रताड़ना का शिकार होकर कीमती जान गंवाने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं।

लुधियाना (राज): महानगर में कर्ज या किसी रंजिश के चलते मानसिक प्रताड़ना का शिकार होकर कीमती जान गंवाने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ताजा मामला मोती नगर इलाके का सामने आया है। जिसमें एक 35 वर्षीय युवक इंद्रपाल सिंह ने अपने ही घर में मौत को गले लगा लिया। आरोप है कि युवक को अर्जुन शर्मा और उसकी पत्नी बलजिंदर कौर इस कदर तंग-परेशान कर रहे थे। उसने सुसाइड नोट में उक्त आरोपियों को मौत का जिम्मेदार ठहराया है। जिसके बाद थाना मोती नगर की पुलिस ने आरोपी अर्जुन शर्मा और बलजिंदर सिंह के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने का केस दर्ज कर दिया है।

मृतक की मां जसविंदर कौर ने पुलिस को दिए बयानों में बताया कि उसका बेटा इंद्रपाल सिंह घर पर अकेला था। जब उसने बेटे का हाल जानने के लिए उसे फोन किया तो उसका मोबाइल लगातार बंद आ रहा था। अनहोनी की आशंका के चलते जब 2 फरवरी को उसका भतीजा सुखदेव सिंह और गुरप्रीत सिंह घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मुख्य दरवाजा अंदर से बंद था। काफी आवाजें देने पर भी जब कोई जवाब नहीं मिला, तो उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया। अंदर का मंजर देखकर उनकी रूह कांप गई। इंद्रपाल सिंह का शव छत वाले पंखे की कुंडी से फंदे पर लटक रहा था। मां ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि उसका बेटा पिछले काफी समय से अर्जुन शर्मा और उसकी पत्नी बलजिंदर कौर की प्रताड़ना से बुरी तरह टूट चुका था। ये दोनों उसे लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे, जिससे तंग आकर उसने ये कदम उठाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!